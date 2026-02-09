Bed Bani šokirao potezom nakon Superboula: Donald Tramp ga pljuje, ljudi obožavaju, a on...

Bed Bani dobio ogroman talas podrške fanova nakon nastupa na Super Boulu 2026, ali je obrisao sve Instagram objave. Donald Trump nazvao šou „jednim od najgorih ikada“.

Nakon nastupa na poluvremenu Superboula 2026. godine, Bed Bani je dobio ogromnu podršku navijača širom sveta. Dok neki još uvek raspravljaju o detaljima njegovog nastupa, portorikanska zvezda je sada obrisala sve svoje objave na Instagramu.

Trenutno, Instagram profil Bed Banija, čije je pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio,ne prikazuje nikakve objave. Izgleda da je ili obrisao stare objave ili promenio podešavanja privatnosti. Takođe je prestao da prati sve na platformi, a njegova slika profila je takođe nestala.

Razlog za potez je još uvek nepoznat.

Korisnici društvenih mreža su brzo reagovali. Jedan je napisao na X (ranije Tviter):

„Bed Bani briše Instagram posle Superboula – ultimativno 'resetovanje vremenske linije'. To je univerzalni znak za 'Znam da sam pokvario internet'.“

Drugi je dodao:

„Da li je to zbog poruke koju je poslao tokom nastupa na Superboulu?“

A treći je napisao:

„Čoveče, on je promenio ljudsku istoriju.“

Još jedan komentator je istakao:

„Upravo je imao najveću scenu ikada, tako da šta god sledeće da izvede, svi će gledati, bez obzira da li im se sviđala emisija na poluvremenu ili ne.“

Donald Tramp kritikuje Bed Banija

Odmah nakon nastupa, predsednik SAD Donald Tramp oštro je kritikovao emisiju. Na platformi Truth Social, napisao je:

„Superboul poluvremenska emisija je apsolutno užasna, jedna od najgorih, IKADA! Nema smisla, to je napad na veličinu Amerike i ne odražava naše standarde uspeha, kreativnosti ili izvrsnosti.“

Tramp je dodao:

„Niko ne razume ni reč koju ovaj čovek peva, a ples je odvratan, posebno maloj deci koja gledaju iz SAD i širom sveta. Ovaj nastup je udarac za našu zemlju, koja svakodnevno postavlja nove standarde i rekorde — uključujući i najbolju berzu i 401(k) fond u istoriji! Nema ničeg inspirativnog u ovoj haotičnoj predstavi na poluvremenu, a lažne vesti će je hvaliti jer nemaju pojma o stvarnom svetu. NFL mora odmah da promeni svoja smešna nova pravila početka. HAJDE DA AMERIKU PONOVO UČINIMO VELIKOM!“

Bed Bani šalje poruke jedinstva i ljubavi

Istovremeno, Bed Bani je iskoristio istorijski nastup da priredi potpuno španski šou i pošalje snažne poruke publici:

„Zajedno smo Amerika“ i „Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav“.

Autor: A.A.