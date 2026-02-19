BUČ KESIDI NASTAVLJA GODINU NOVIM REKORDIMA

NESVAKIDAŠNJI POTEZ – SEDAM UZASTOPNIH KONCERATA U ZAPPA BAZI I PO TRI KONCERTA U NOVOM SADU I NIŠU!

Dvojac Buč Kesidi je ove godine nezaustavljiv. Posle najvećeg koncerta karijere koji su održali 24. januara u prepunoj Areni Zagreb, Luka i Zoran su za domaću publiku pripremili nesvakidašnje iznenađenje, ono što nijedan bend do sada nije uradio.

Buč Kesidi će održati seriju koncerata na sledećim lokacijama:

BEOGRAD: Sedam uzastopnih koncerata u Zappa Bazi, svako veče od 13. do 19. aprila.

NOVI SAD: Tri koncerta, 8. 9. i 10. maja u klubu K9 Station.

NIŠ: Tri koncerta, 22. 23. i 24. maja u klubu Istina mašina.

Informacije o ulaznicama:Prodaja ulaznica za sve koncerte počinje u petak 20. februara u 10 časova.

Beograd: Prodajna mesta Ticket Visiona, online na tickets.rs, a određeni broj ulaznica biće dostupan i u Zappa Baru.

Novi Sad: Prodaja putem gigstix.com.

Niš: Prodaja preko bilet.rs.

Napomena: Broj ulaznica po večeri je ograničen.

Od početka svoje karijere pomeraju granice domaće, ali i regionalne scene, čime su i zaslužili epitet regionalnog muzičkog fenomena, a njihovi koncerti su sinonim za euforiju, autentičnost i generacijski glas, pa je svaki nastup posebno iskustvo za fanove. Tako će i svaki od sedam beogradskih koncerata biti drugačiji i imati posebnu temu i goste, te će fanovi koji odluče da više puta dođu u Zappa Bazu imati novo iskustvo svaki put.

„Posle velikog koncerta u Areni Zagreb uželeli smo se klubskih koncerata, znoja i bliskosti. Hteli smo da uradimo nešto što je dovoljno ludo i nama i fanovima zanimljivo, posebno u gradovima u kojima smo navikli na velike bine. Sedam večeri zaredom u Beogradu je ektreman izazov za nas i jedva čekamo da probamo da oborimo sopstveni rekord. Ako sve prođe kako treba, odsviraćemo 13 koncerata za mesec dana, što zvuči potpuno suludo, ali nas baš takve stvari rade oduvek. Novi Sad i Niš su gradovi u kojima jako volimo da sviramo i jedva čekamo da izrokamo nove i stare pesme još bliže publici nego ikad.” poručuju Luka i Zoran.

Spektakularni koncert pred više od 8.000 fanova u zagrebačkoj Areni je označio vrhunac dosadašnje karijere i potvrdio status Buč Kesidi kao jednog od najvažnijih bendova nove generacije. U izveštajima sa koncerta hrvatski portali ističu da je nastup u Areni Zagreb bio „veliki zajednički refren“, gde je publika od početka do kraja pevala u glas, a atmosfera je bila bliža klupskoj nego tipičnom arena-showu. „Buč Kesidi su pokazali zašto su na glazbenom tronu regije – od jakih singlova do skrivenih aduta kroz ukupno više od 30 pesama, bend je dao apsolutno sve što ima“ ističu hrvatski mediji.

Buč Kesidi je indie rock duo iz Pančeva, koji čine Luka Racić (gitara, vokal) i Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal). Poznati su po modernom zvuku koji kombinuje elemente indie rocka, popa i elektronike, kao i po autentičnim tekstovima koji osvajaju publiku svih generacija. Njihovi koncerti su sinonim za euforiju, ples i iskrene emocije, koje će bend i publika razmeniti kroz hitove „Nema ljubavi u klubu“, „Subota“, „Nedelja ujutru“, “Skupi snagu”, “Trebaš mi”, “Euforija”, “Curimo po asfaltu”, “Đuskanje ne pomaže”, “Kafe aparat”, “Tiho”, kao i pesme sa njihovog trećeg, aktuelnog albuma “Moderne veze”.

Autor: Dalibor Stankov