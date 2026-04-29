MELANIJA LIČNO VODILA PRIPREME: Evo šta je posluženo kralju Čarlsu i kraljici Kamili na večeri u Beloj kući

Svečana večera koju je predsednik SAD Donald Tramp priredio za britanskog kralja Čarlsa III, sadržala je raznovrsan meni od francuskih jela, koji su napravili najbolji kuvari, a pripreme je vodila prva dama Melanija Tramp.

Kao predjelo je serviran sos velute napravljen od začinskog bilja iz bašte sa salatom od srca palmi, zatim tost sa ukusom luka i nane, prenosi Njujork tajms.

Dve opcije za glavno jelo

Gosti su za glavno jelo mogli da biraju između dve opcije - raviola sa začinskim biljem iz vrta Bele kuće, rikota sirom i parmezanom, dok je druga opcija podrazumevala prženu ribu list prelivenu smeđim puterom sa ukusom orašastih plodova, limunovim sokom i peršunom.

Za dezert, gostima je poslužen slatki čokoladni kolač u obliku košnice sa sladoledom od vanile, prekrivenim biskvitnim keksom od badema i medom iz Bele kuće.

Na meniju su se od vina našli rizling Hopkins "Nasleđe" 2024, Pino noar Pener-Eš "Dolina Vilamet" iz 2022 i šardone Njutn "Nefiltrirano" iz 2022. godine.

Escajg iz kolekcije Bele kuće

Stolovi su bili prekriveni zelenim stolnjacima i imali su sezonske prolećne bukete sa jorgovanima, ružama i đurđevkom, dok je escajg bio od pozlaćenog srebra iz kolekcije Bele kuće, uz ručno oslikane jelovnike.

Goste su zabavljali vojni muzičari - orkestar marinaca SAD "The President's Own", hor vojske SAD, gudači vojske, trubači vojske, pevači ratnog vazduhoplovstva i gudači ratnog vazduhoplovstva.

Autor: Iva Besarabić