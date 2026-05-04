Britni Spirs izjasnila se krivom pred sudom: Sve priznala bez okolišanja, evo da li će ići u zatvor

Britni Spirs priznala je odgovornost za vožnju pod uticajem alkohola i droga u Kaliforniji, čime je izbegla zatvorsku kaznu nakon hapšenja u okrugu Ventura.

Slavna pevačica Britni Spirs priznala je krivicu pred sudom u Kaliforniji po optužbi za upravljanje vozilom pod dejstvom nedozvoljenih supstanci i alkohola. Kako je potvrdilo tužilaštvo okruga Ventura, proces protiv pop zvezde vođen je kao prekršajni postupak nakon incidenta koji se dogodio u martu.

Rizična vožnja i policijska potera

Podsećanja radi, policijski organi su zaustavili Britni Spirs nakon što je primećeno da svoj automobil vozi brzinom koja znatno premašuje dozvoljenu, uz kretanje koje je ocenjeno kao "na nepravilan i rizičan način". Iako je optužnica podignuta, list New York Times navodi da u tom trenutku zvanično nije objavljeno o kojim se tačno opijatima radilo.

Put ka oporavku i rehabilitaciji

Neposredno nakon što je vest o hapšenju dospela u javnost, portparol pevačice se oglasio saopštenjem u kojem je naveo da je ona samovoljno potražila pomoć u ustanovi za rehabilitaciju. On je tom prilikom kritički ocenio njene postupke, istakavši ozbiljnost situacije.

"Potpuno neprihvatljivo" i da se "nada da ovo može biti prvi korak u dugo očekivanoj promeni koja mora da se dogodi u Britninom životu", prenete su reči njenog predstavnika.

Sudska presuda bez zatvora

Zahvaljujući postignutom dogovoru i priznavanju odgovornosti, muzička zvezda će proći bez odlaska iza rešetaka. Sud je uvažio njeno priznanje krivice za prekršaj, čime je izbegnuta stroža kaznena mera koja bi uključivala boravak u zatvoru.

Autor: D.Bošković