Najsmelije modne kombinacije na Met Gali slave goli glamur i couture zanat (FOTO)

Met Gala se često smatra najvećom noći u modi. Lista gostiju je svaki put sve grandioznija, a kombinacije odeće ambicioznije. Čak je i crveni tepih — u ovom slučaju travnata staza nalik veštačkoj cigli, prošarana živim Brodvej performansima — iznad proseka.

Ovogodišnja izložba, pod nazivom „Costume Art“, podeljena je na segmente koji se bave „odevenim telom“. Sam dress code tu ideju proširuje u „Fashion is Art“. Nepotrebno je reći da su gosti imali više pravaca kojima su mogli da se vode pri izboru svojih kombinacija za crveni tepih. Neki su se priklonili umetničkoj strani teme. Na primer, Dree Hemingway u Valentino couture sa umetničkom Pierrot kragnom, Rosé u crnoj Saint Laurent by Anthony Vaccarello haljini sa pticom inspirisanom Picassom tik iznad visokog proreza, ili Alexa Chung u žutozelenoj Dior haljini Jonathana Andersona sa skulpturalnim lopočima i bokovima iz kolekcije koja obiluje referencama na Moneta.

Zatim su tu bili oni koji su prihvatili aspekt tela kroz otvorenu simboliku — ruke, srca i poprsja. Kylie Jenner je nosila skulpturalni korset iz Schiaparelli sa dva sloja: jedan u boji kože, oblikovan kao telo, i drugi beli brokat koji kao da se ljušti. Očekivano, pojavila se i grupa „naked dress“ stilova. To su uske siluete urađene u providnim materijalima ili suknje koje jedva drže kukove — impresivan podvig konstrukcije u slučaju kombinacije Irina Shayk. Connor Storrie je usput skinuo svoj Saint Laurent sako usred crvenog tepiha i otkrio svoje izvajane ruke u topu sa tufnama. A neki su spojili obe teme. Na primer Cardi B u umetničkoj, čipkom obloženoj interpretaciji preuveličanog tela i Chase Infiniti u svetlucavoj, slikarski urađenoj predstavi tela od strane Thom Browne.

Povratak Beyoncé na Met Gala crveni tepih nakon desetogodišnje pauze doneo bi joj status najbolje odevene bez obzira na to šta je obukla. Ipak, voditeljke Vogueovog live streama ostale su bez reči kada se pevačica pojavila u custom Olivier Rousteing kreaciji nalik ukrašenom kosturu, sa izuzetno dugim pernatim plaštom. Beyoncé je rekla da je izabrala saradnju sa Rousteingom zbog mnogih prilika u kojima je on podržavao njenu muziku kroz godine, od kostima za turneje do dizajna za Black Is King. Što se tiče motiva kostura? To je njen način da „slavi sve što ti je Bog dao“.

Od trenutka kada se svake godine otvori crveni tepih Met Gala, jedno pitanje je na usnama svakog strastvenog ljubitelja mode: da li će se Rihanna, kraljica Meta, pojaviti? Na sreću, odgovor ove godine bio je da: superzvezda je stigla u skulpturalnoj, po meri rađenoj kreaciji Maison Margiela koju potpisuje Glenn Martens, upotpunjenoj Art Deco stilizovanom pokrivkom za glavu.

Nicole Kidman nije morala da prelistava arhivu Meta za referencu. Umesto toga, ona i stilista Jason Bolden odabrali su Matthieu Blazy Chanel za specijalno krojenu haljinu koja sugeriše da je ona sama umetničko delo. Vogue navodi da su jarko crveni šljokice referenca na „Big Apple“, odnosno na lokaciju ovogodišnjeg događaja. Između vatrene nijanse i šljokica koje padaju niz njenu siluetu poput tečnosti, prava posveta je zapravo Kidman samoj sebi — koja sedmi put na Met Gala crvenom tepihu izgleda kao da pripada muzeju.

Zoë Kravitz je već više puta nosila Met Gala haljine koje potpisuje Anthony Vaccarello za Saint Laurent. Ali ovogodišnja verzija njenog sklonosti ka poluprovidnom odevanju donela je svež zaokret, spajajući viktorijansku pannier suknju sa modernom, providnom čipkom. Ako je ovo nagoveštaj njenog venčanog stila nakon veridbe, podržavam. (Kad bismo bar mogli da vidimo njen verenički dijamant na crvenom tepihu…)

Ispostavilo se da „Sabrinawood“ nije bio samo Coachella modni trenutak — bio je nagoveštaj haljine Sabrina Carpenter za Met Gala 2026. Pevačica i stilista Jared Ellner ponovo su sarađivali sa Diorom na jednoj od najpersonalizovanijih interpretacija dress code-a „Fashion Is Art“. Njena sjajna haljina zapravo je napravljena od traka filmske trake, i to iz klasika Sabrina iz 1954. sa Audrey Hepburn.

Mnoge zvezde su dress code „Fashion Is Art“ protumačile kao polu-razgolićivanje na crvenom tepihu, uključujući Kendall Jenner i Gigi Hadid. Ali supermodel u usponu Alex Consani zaslužuje posebno priznanje. Njena Gucci haljina je Demnina prva Met Gala kreacija za kuću, i nosila je isti žar kao i njeni prepoznatljivi backstage komentari. Njena definicija? „Puno perja, puno šljokica, puno energije.“ Osetilo se čak i preko ekrana.

Autor: D.Bošković