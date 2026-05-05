Povratak koji je modni svet čekao 10 godina: Bijonse pokorila Met Galu 2026. u pratnji porodice!

Održana je još jedna spektakularna noć - Met Gala 2026. godine, pod dres-kodom "Moda je umetnost", koji je podstakao zvezde da svoja tela posmatraju kao živa platna. Ovaj prestižni događaj, poznat po kreativnim i često ekstravagantnim modnim izdanjima, ponovo je okupio najpoznatija imena iz sveta mode, muzike i filma.

Dok su neki gosti eksperimentisali sa futurizmom, a drugi oživljavali klasična platna, jedna porodica je uspela da zaustavi vreme i podseti nas zašto je ovaj događaj srce svetske pop kulture. Porodica Karter, predvođena slavnom pevačicom Bijonse, privukla je pažnju svih prisutnih.

Kreacija francuskog dizajnera Oliviera Rousteinga pratila je temu večeri kroz haljinu sa bogato ukrašenim skeletnim motivom, uz dodatak ogromnog plašta od perja. Upravo ovaj motiv predstavlja ljudsku anatomiju kao osnovnu formu umetnosti ovog umetnika. Rousteing je poznat po svom inovativnom pristupu modi, a Bijonse je savršeno iznela njegovu viziju.

BBC je razgovarao sa Bijonse na crvenom tepihu. Na pitanje kako se oseća što se vratila, zvezda je rekla: "Sjajno je biti ovde sa ćerkom i mužem". Njeno prisustvo nije samo modni, već i porodični trenutak, jer je sa njom bila i njena porodica, što je dodatno obogatilo njen povratak na ovaj prestižni događaj.

Autor: D.Bošković