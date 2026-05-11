ZAMERALA JOJ JER LIČI NA OCA: Dženifer Aniston imala majku iz pakla: Govorila mi je da sam ružna i debela

Dženifer Aniston jedna je od najomiljenijih holivudskih glumica koja je svetsku slavu stekla ulogom Rejčel Grin u kultnoj humorističkoj seriji Prijatelji. Iako je danas simbol uspeha i harizme, njen privatni život obeležio je jedan od najtežih porodičnih odnosa u svetu poznatih ličnosti, odnos sa majkom Nensi Dau.

Njeni roditelji, Nensi Dau i Džon Aniston, takođe su bili glumci, ali Dženifer je detinjstvo provela u atmosferi koja je, prema njenim rečima, bila daleko od topline i podrške. Sa majkom je imala izuzetno komplikovan i turbulentan odnos koji je ostavio duboke posledice na njeno samopouzdanje.

Glumica je godinama otvoreno govorila o kritikama koje je trpela kao dete. Isticala je da joj je majka često slala poruke koje su je emotivno lomile i oblikovale njen osećaj vrednosti.

„Bila je veoma kritična prema meni jer je bila model. Bila je prelepa i zadivljujuća, a ja nisam“, izjavila je jednom prilikom za The Hollywood Reporter.

Dženifer je otkrila i da joj je majka zamerala što je nasledila izgled od oca, Džona Anistona, i da joj je govorila da je ružna i debela. Takve reči su, kako je priznala, učinile da dugo veruje da nije dovoljno dobra.

Prekid odnosa dogodio se krajem devedesetih godina, kada je Nensi Dau objavila memoare u kojima je iznela privatne detalje iz Dženiferinog detinjstva i života. Knjiga je nosila naslov Od majke i kćerke do prijateljica, ali je za glumicu to bio trenutak dubokog razočaranja i osećaj narušene privatnosti.

Nakon objavljivanja knjige, Dženifer je prekinula kontakt sa majkom i čak je nije pozvala na venčanje sa Bredom Pitom 2000. godine. Taj period označio je njihovo potpuno udaljavanje.

Ipak, život je doneo neočekivan preokret. Kada je Nensi Dau saznala za ozbiljne zdravstvene probleme, odnos sa ćerkom počeo je polako da se menja. Dženifer je u tom periodu ponovo bila uz nju. Nensi je preminula 2016. godine, a glumica je tada uspela da pronađe deo unutrašnjeg mira i oprosti.

Dženiferin otac, Džon Aniston, preminuo je 2022. godine, što je glumica takođe teško podnela.

Tokom godina često su je javno kritikovali zbog toga što nema decu, uz tvrdnje da je karijeru stavila ispred porodice. Ona je na te komentare odgovorila tek kasnije, otkrivši da iza svega stoji veoma lična i teška borba.

„Ljudi nisu znali moju priču, niti kroz šta sam prolazila poslednjih dvadeset godina pokušavajući da zasnujem porodicu. Prolazila sam kroz postupke medicinski potpomognute oplodnje i isprobavala sve moguće metode. To nije ničija stvar, ali dođe trenutak kada više ne možeš da ćutiš“, rekla je u intervjuu za Harper's Bazaar UK.

Otkrila je da je prolazila kroz IVF tretmane i da danas žali što ranije nije zamrzla jajne ćelije. Kako je rekla, u tom periodu učinila je sve što je mogla, ali bez uspeha.

„U kasnim tridesetim i četrdesetim prolazila sam kroz veoma teške stvari. Pila sam razne čajeve, pokušavala sve. Danas znam da je vreme prošlo“, iskreno je priznala.

U poslednje vreme, Dženifer je ponovo pronašla emotivnu stabilnost i sreću u ljubavi. Nakon brakova sa Bredom Pitom i Džastinom Teruom, njeno srce osvojio je hipnoterapeut Džim Kertis. Bliski izvori tvrde da glumica uz njega deluje mirnije i srećnije nego ranije, što su primetili i njeni fanovi širom sveta.

Autor: D.Bošković