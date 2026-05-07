Zašto stjuardese uvek rade jednu stvar tokom poletanja?

Da li ste ikada primetili da stjuardese "sede na rukama" tokom poletanja? Stručnjak kaže da to ima veze sa bezbednošću putnika i posade.

Tokom kritičnih faza leta, odnosno tokom poletanja i sletanja, kabinsko osoblje proverava da li je kabina obezbeđena, da li putnici sede na svojim sedištima i da li su upoznati sa bezbednosnim procedurama. Ovaj deo pripreme takođe uključuje čuvenu demonstraciju bezbednosti na pojasu, maskama za kiseonik i prsluku za spasavanje.

Ketrin Drosos, obučena stjuardesa i supervizor leta u Cirrus Aviation Services, objasnila je za Travel + Leisure da je ono što putnici često vide kao "sedenje sa rukama" zapravo unapred pripremljen zaštitni položaj.

Kako je navela, članovi kabinskog osoblja sede uspravno na pomoćnom sedištu, sa stopalima ravno na podu i rukama ispod butia ili oslanjaju dlanove okrenute nadole na noge.

"Ovaj položaj stabilizuje telo, smanjuje rizik od povreda pri naglim pokretima ili turbulencijama i osigurava da su ruke odmah spremne da reaguju ako je potrebna evakuacija ili neka druga bezbednosna mera", rekla je ona.

Drosos je takođe istakla da se tačan položaj ruku može razlikovati od avio-kompanije do tipa aviona, ali da je svrha uvek ista: održavanje stabilnosti, budnosti i neposredne spremnosti tokom najkritičnijih faza leta.

Dok sede u ovom položaju, članovi posade prolaze kroz procedure u vanrednim situacijama, prepoznaju izlaze i potvrđuju komande i odgovornosti za eventualnu evakuaciju.

Putnici nisu obavezni da zauzmu isti položaj, ali im se savetuje da pažljivo prate bezbednosna uputstva, pročitaju karticu sa bezbednosnim informacijama i drže sigurnosne pojaseve vezane tokom celog leta. Sedište bi takođe trebalo da ostane u uspravnom položaju tokom poletanja i sletanja.

Autor: S.M.