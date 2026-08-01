Važno upozorenje! Ako krećete u Grčku ovog vikenda, spremite živce: Stiže saobraćajni haos, evo kada će biti najgore

Ako planirate put u Grčku predstojećeg vikenda, naoružajte se strpljenjem. U popularnoj Fejsbuk grupi Grčka info objavljeno je upozorenje da se od petka očekuju znatno veće gužve na putevima i graničnim prelazima nego što je to uobičajeno za ovaj period leta.

Kako navode administratori grupe, nekoliko okolnosti će se poklopiti, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja ka omiljenim letovalištima srpskih turista.

Pre svega, u Severnoj Makedoniji se 2. avgusta obeležava Dan Republike (Ilinden), a pošto je ponedeljak, 3. avgust, neradan dan, veliki broj građana iskoristiće produženi vikend za odlazak na more u Grčku.

Zbog toga se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, naročito u danima najveće smene turista.

Dodatni razlog za pojačan saobraćaj jeste činjenica da mnogim turistima upravo početkom avgusta počinje godišnji odmor, pa će se veliki broj vozila istovremeno naći na auto-putevima i graničnim prelazima.

Prema upozorenju iz grupe Grčka info, prve veće gužve očekuju se već u petak posle podne, dok bi pojačan saobraćaj mogao da potraje tokom celog vikenda.

Poseban oprez savetuje se i onima koji će se vraćati iz Grčke. Najveće gužve u smeru ka Severnoj Makedoniji očekuju se u nedelju u kasnim popodnevnim i večernjim satima, kada će veliki broj turista krenuti kući nakon vikenda.

Važno upozorenje za vozače: Zatvara se obilaznica oko Soluna

Putnici bi trebalo da imaju u vidu i da će u noći između subote i nedelje, od 23 do 5 časova, obilaznica oko Soluna biti potpuno zatvorena zbog radova na projektu Fly Over.

Zbog toga se vozačima savetuje da pre polaska provere stanje na putevima, planiraju alternativne pravce ukoliko je potrebno i računaju na moguće dodatno zadržavanje.

Ukoliko putujete ka grčkom primorju ovog vikenda, preporuka je da krenete ranije, pratite informacije o stanju na graničnim prelazima i pripremite se za duže čekanje nego što je uobičajeno početkom letnje sezone.

Autor: A.A.