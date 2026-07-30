OČEKUJU SE KILOMETARSKE KOLONE: Stiže jedan od NAJKRITIČNIJIH vikenda za put u Grčku - Turisti, obratite pažnju

Svi koji ovog vikenda planiraju put u Grčku trebalo bi da se naoružaju strpljenjem ili, ukoliko je moguće, pomere termin polaska.
Pred nama je jedan od saobraćajno najopterećenijih vikenda u sezoni, kada se na ključnim graničnim prelazima očekuju masovna zadržavanja i formiranje dugih kolona vozila.
Najveći pritisak i saobraćajni čepovi prognoziraju se na najfrekventnijim prelazima ka Grčkoj – Evzoniju i Dojranu.
Zašto baš ovog vikenda nastaje kolaps?
Glavni razlog za dodatno opterećenje saobraćajnica jeste produženi vikend u Severnoj Makedoniji. U nedelju, 2. avgusta, u toj zemlji se obeležava veliki državni i verski praznik Ilinden. S obzirom na to da praznik pada u nedelju, ponedeljak, 3. avgust, zvanično je neradni dan.
Spojeni neradni dani pokrenuće talas lokalnih turista i putnika u tranzitu, što će u kombinaciji sa redovnom smenom turistističkih aranžmana stvoriti ogromne gužve, upozoravaju Podgoričke TripToGreece.
Kada se očekuju najveći udari na granicama?
Da biste izbegli višesatna čekanja u mestu, obratite pažnju na sledeće vremenske intervale:
Smer ka Grčkoj (ulaz): Najveći talas i kritični špicevi očekuju se u petak i tokom subote sve do podneva.
Smer iz Grčke (povratak): Najveći pritisak na granične prelaze biće u ponedeljak u poslepodnevnim i večernjim satima, kada se lokalni putnici budu vraćali sa produženog odmora.
Autor: Iva Besarabić