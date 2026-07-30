OČEKUJU SE KILOMETARSKE KOLONE: Stiže jedan od NAJKRITIČNIJIH vikenda za put u Grčku - Turisti, obratite pažnju

Svi koji ovog vikenda planiraju put u Grčku trebalo bi da se naoružaju strpljenjem ili, ukoliko je moguće, pomere termin polaska.

Pred nama je jedan od saobraćajno najopterećenijih vikenda u sezoni, kada se na ključnim graničnim prelazima očekuju masovna zadržavanja i formiranje dugih kolona vozila.

Najveći pritisak i saobraćajni čepovi prognoziraju se na najfrekventnijim prelazima ka Grčkoj – Evzoniju i Dojranu.

Zašto baš ovog vikenda nastaje kolaps?

Glavni razlog za dodatno opterećenje saobraćajnica jeste produženi vikend u Severnoj Makedoniji. U nedelju, 2. avgusta, u toj zemlji se obeležava veliki državni i verski praznik Ilinden. S obzirom na to da praznik pada u nedelju, ponedeljak, 3. avgust, zvanično je neradni dan.

Spojeni neradni dani pokrenuće talas lokalnih turista i putnika u tranzitu, što će u kombinaciji sa redovnom smenom turistističkih aranžmana stvoriti ogromne gužve, upozoravaju Podgoričke TripToGreece.

Kada se očekuju najveći udari na granicama?

Da biste izbegli višesatna čekanja u mestu, obratite pažnju na sledeće vremenske intervale:

Smer ka Grčkoj (ulaz): Najveći talas i kritični špicevi očekuju se u petak i tokom subote sve do podneva.

Smer iz Grčke (povratak): Najveći pritisak na granične prelaze biće u ponedeljak u poslepodnevnim i večernjim satima, kada se lokalni putnici budu vraćali sa produženog odmora.

Autor: Iva Besarabić