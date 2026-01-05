KAKO SE SPREMA BADNJAČA? Tradicionalna posna pogača za Badnje veče

Veče uoči Božića se prema tradiciji sprema badnjača - posna pogača.
Badnje veče je poseban trenutak u svakom srpskom domu, veče tišine, zajedništva i poštovanja tradicije.
Na trpezi se tada nalazi skromna, ali simbolična hrana, a jedno od najvažnijih mesta zauzima badnjača, posna pogača koja se mesi s pažnjom i ljubavlju.
Ovaj recept je jednostavan, pouzdan i idealan za domaćice koje žele da očuvaju običaje, ali i da na sto iznesu mekanu, mirisnu pogaču.
Sastojci:
- 500 g glatkog pšeničnog brašna
- 25 g svežeg kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 300 ml mlake vode
- 3 kašike ulja
- malo brašna za posipanje
- (po želji: susam ili malo brašna za ukrašavanje)
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U manjoj činiji pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac. Ostavite 5–10 minuta da se kvasac aktivira, dok se na površini ne pojave mehurići.
2. korak: Dodavanje brašna
U većoj posudi prosejte brašno, dodajte so, pa u sredini napravite udubljenje. Sipajte nadošli kvasac i ulje.
3. korak: Mešenje testa
Zamesite glatko, mekano testo. Ako je potrebno, dodajte malo brašna ili vode, ali vodite računa da testo ostane elastično.
4. korak: Odmaranje testa
Pokrijte testo čistom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko 30 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
5. korak: Oblikovanje
Nadošlo testo kratko premesite, oblikujte okruglu pogaču i stavite je u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan. Po želji, nožem blago ucrtajte krst ili pospite malo brašna ili susama po vrhu.
6. korak: Pečenje
Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok badnjača ne dobije lepu zlatnu boju.
7. korak: Hlađenje
Pečenu pogaču izvadite iz rerne, umotajte u čistu krpu i ostavite nekoliko minuta da „odmori“ pre služenja.
Autor: Iva Besarabić