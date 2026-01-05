KAKO SE SPREMA BADNJAČA? Tradicionalna posna pogača za Badnje veče

Veče uoči Božića se prema tradiciji sprema badnjača - posna pogača.

Badnje veče je poseban trenutak u svakom srpskom domu, veče tišine, zajedništva i poštovanja tradicije.

Na trpezi se tada nalazi skromna, ali simbolična hrana, a jedno od najvažnijih mesta zauzima badnjača, posna pogača koja se mesi s pažnjom i ljubavlju.

Ovaj recept je jednostavan, pouzdan i idealan za domaćice koje žele da očuvaju običaje, ali i da na sto iznesu mekanu, mirisnu pogaču.

Sastojci:

- 500 g glatkog pšeničnog brašna

- 25 g svežeg kvasca

- 1 kašičica šećera

- 1 kašičica soli

- 300 ml mlake vode

- 3 kašike ulja

- malo brašna za posipanje

- (po želji: susam ili malo brašna za ukrašavanje)

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U manjoj činiji pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac. Ostavite 5–10 minuta da se kvasac aktivira, dok se na površini ne pojave mehurići.

2. korak: Dodavanje brašna

U većoj posudi prosejte brašno, dodajte so, pa u sredini napravite udubljenje. Sipajte nadošli kvasac i ulje.

3. korak: Mešenje testa

Zamesite glatko, mekano testo. Ako je potrebno, dodajte malo brašna ili vode, ali vodite računa da testo ostane elastično.

4. korak: Odmaranje testa

Pokrijte testo čistom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko 30 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

5. korak: Oblikovanje

Nadošlo testo kratko premesite, oblikujte okruglu pogaču i stavite je u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan. Po želji, nožem blago ucrtajte krst ili pospite malo brašna ili susama po vrhu.

6. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok badnjača ne dobije lepu zlatnu boju.

7. korak: Hlađenje

Pečenu pogaču izvadite iz rerne, umotajte u čistu krpu i ostavite nekoliko minuta da „odmori“ pre služenja.

Autor: Iva Besarabić