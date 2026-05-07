AKTUELNO

Lifestyle

TRIK KOJI MENJA SVE! Kobasice ostaju cele i sočne bez kapi ulja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Većina ljudi kobasice prži na isti način u ulju i na jakoj vatri pa se često desi da puknu, izgube sok i postanu suve. Problem, međutim, nije u kobasicama, već u tehnici pripreme.

Iskusni kuvari savetuju drugačiji pristup

Umesto ulja, u tiganj se sipa malo vode i kobasice se stavljaju dok je još hladan. Na umerenoj temperaturi voda se postepeno zagreva, pa se kobasice lagano krčkaju i ravnomerno kuvaju iznutra. Kada voda ispari, počinju da se prže u sopstvenoj masti, što im daje lepu, zlatnu koricu bez pucanja.

Ova metoda omogućava da kobasice ostanu sočne, sa očuvanom aromom i bez gubitka sokova.

Važno je samo da ne preterate sa vodom i da ih ne bušite viljuškom, jer to može dovesti do pucanja.

Ako i pored toga pucaju, moguće je da je problem u samom kvalitetu industrijske kobasice sa veštačkom opnom češće se raspadaju nego one sa prirodnom.

Autor: S.M.

#Priprema

#Ulje

#kobasice

#tiganj

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ukus će vas raspametiti: Napravite zdrav pomfrit bez ijedne kapi ulja

Lifestyle

Palačinke ostaju meke i sočne danima: Caka nije u kiseloj vodi, već u ovoj jednoj namirnici

Dom, Lepota i Moda

Skijanje bez crvenih uspomena uz mali SPF trik koji menja sve

Lifestyle

SPAS ZA ISPUCALE PETE! Čuveni trik koji košta par dinara: Stopala će vam biti meka KAO KOD BEBE, a potrebna su vam samo 2 sastojka!

Dom, Lepota i Moda

Ovo je najprljavija stvar u svakoj kući, a niko je ne menja kad treba: Leglo bakterija, pod hitno ga izbacite

Lifestyle

Kako da sačuvate odvod da se ne zapuši od ulja i masti: Potrebna vam je samo ova 1 sitnica