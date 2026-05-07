TRIK KOJI MENJA SVE! Kobasice ostaju cele i sočne bez kapi ulja

Većina ljudi kobasice prži na isti način u ulju i na jakoj vatri pa se često desi da puknu, izgube sok i postanu suve. Problem, međutim, nije u kobasicama, već u tehnici pripreme.

Iskusni kuvari savetuju drugačiji pristup

Umesto ulja, u tiganj se sipa malo vode i kobasice se stavljaju dok je još hladan. Na umerenoj temperaturi voda se postepeno zagreva, pa se kobasice lagano krčkaju i ravnomerno kuvaju iznutra. Kada voda ispari, počinju da se prže u sopstvenoj masti, što im daje lepu, zlatnu koricu bez pucanja.

Ova metoda omogućava da kobasice ostanu sočne, sa očuvanom aromom i bez gubitka sokova.

Važno je samo da ne preterate sa vodom i da ih ne bušite viljuškom, jer to može dovesti do pucanja.

Ako i pored toga pucaju, moguće je da je problem u samom kvalitetu industrijske kobasice sa veštačkom opnom češće se raspadaju nego one sa prirodnom.

Autor: S.M.