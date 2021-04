Dodik: BiH nema šansu kao zemlja, uvek je bilo tako

Bosna i Hercegovina je "mrtav konj" koji se ne može uzjahati, čega su svesni i međunarodni posrednici koji pričaju drugačije samo zato što primaju visoke zarade, izjavio je večeras predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik u intrevjuu Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS).

"Ja sam potpuno uveren da BiH nema nikakavu šansu kao zemlja, da je ona zarobljena, podeljena, i to ne zaviosi od Milorada Dodika. To je uvek bilo tako istorijski gledano. Zemlja koja nema potencijala za bazični konsenzus o bilo čemu i da je RS sve ovo vreme trpela, s jedne strane zato što su nam stalno nametali rešenja, a s druge što nije imala pun kapacitet ekonomskog zamaha", rekao je Dodik.

Dodao je da je su svi zamorčići te "nemoguće" BiH u kojoj ima zaljubljenosti i osporavanja, onih koji tvrde da je ona moguća i onih koji tvrde da je nemoguća.

"Imate masu tih međunarodnih mešetara koji ovde za dobre plate odrađuju svoje trogodišnje mandate i nestanu, a kad ih sretnete negde u svetu nakon toga, onda svi kažu ono što ja govorim, a to je da tu nema nikakve šanse, da je to mrtav konj koji se ne može uzjahati. I onda se oni menjaju na tri godine, i stalno promovišu one iste ideje od pre 20 godina kao da se ništa nije promenilo, i onda Bošnjaci ostaju zarobljeni u tome", rekao je Dodik.

Dodao je kako u BiH ništa ne funkcioniše, i da je dokaz njegovih tvrdnji da kada bi se pustilo da svi samostalno funkcionišu jedino bi opstala RS.

Dodik je reagujući na zahtev za njegovo hapšenje koji se čuo u Domu naroda BiH rekao da je reč o pokušajima da se time prikriju problemi koji postoje unutar Federacije BiH i same Bosne i Hercegovine.

"To je odraz jedne situacije u BiH koja upopšte ne funkcinoše, pre svega u Federaciji BiH gde je situacija zamrznutog konflikta između hrvatske i bošnjačke političke elite, gde nisu uspeli da formiraju vladu Federacije koja im se raspala, čak ni da konsltuituišu većinu. Tamo postoje pokušaji da se ti problemi dignu na nivo BiH u nameri da se odmaknu od tih problema koji su evidentni", naglasio je predsedavajući i srpski član Predsedništava BiH.

Dodik je rekao da su preduzete mere da se nabave vakcine i da se očekuje da one stignu, ali i da ima mnogo problema sa tim u celom svetu, a BiH, kako je naveo, nije nikakav izuzetak.

"Postojao je pokušaj međunarodne zajednice da nam 'uvale' priču da samo oni mogu da nam obezbede vakcine, ali se sada videlo da je to promašaj. Oni tvrde da ovde političari ne rade svoj posao, a ne daju nam tu vakcinu", rekao je on.

Naglasio je da je RS platila 6,2 miliona evra, ali da i dalje ne dobija vakcine, niti ima bilo kakvu kontrolu nad procesom nabavke.

"Mi smo učinili sve da rezervišemo i napravimo okvirni ugovor sa ruskim proizvođačem na 1,1 milion vakcina. U značajnoj meri se globalna birtka vodi oko vakcina, preti se ako se uzme ruska vakcina, a onda vidite vesti da ih uzima Nemačka, Austija, Italija, ranije je uzela Mađarska, Slovačka...", rekao je Dodik.

Naglasio je da samo zemlje proizvođači mogu računati da imaju vakcinu, dok svi drugi moraju da čekaju u redu.

"Ovih dana treba da dobijemo nove količine Sputnjika, imamo nešto Fajzerovih vakcina, imaomo taj problem u tumačenju za Astra Zeneka vakcine u samoj EU. Sve su to problemi koji se kumuliraju ovde i na koje naši politicki mešetaru pokuišavaju da pruže prstom", rekao je Dodik.