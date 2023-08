CRNA GORA U MINUSU: Temperatura kod Pljevalja pala ISPOD NULE usred leta

Na Kosanici kod Pljevalja, prema podacima automatske merne stanice, jutros u 6.30 časova zabeležena je temperatura od -1,52°C.

Pljevaljsko selo Kosanica, udaljeno tridesetak kilometara od Pljevalja, od prošle godine je i zvanično najhladnije mesto u državi od kada se meri temperatura vazduha u Crnoj Gori.

Pljevaljsko selo Kosanica još jednom je dokazalo da je najhladnije mesto u Crnoj Gori.

Ako je verovati instrumentima automatske stanice Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, jutros je na Kosanici kod Pljevalja, u šest časova i 30 minuta, zabeležena temperatura od minus 1,52 stepena Celzijusa.

Od dva sata i 50 minuta sve do skoro sedam sati temperatura na Kosanici bila je u minusu. U osam sati temperatura je iznosila 5 stepeni, a u devet 11 stepeni.

U Crnoj Gori jutros je najhladniji grad bio Žabljak, gde je u šest sati bilo svega tri stepena.

Za Kosanicu, selo koje se nalazi pored puta Pljevlja ‒ Đurđevića Tara, svi su čuli prošle godine kada su instrumenti Hidrometeorološkog zavoda 25. januara izmerili temperaturu od minus 33,2 stepena, što je rekordno niska temperatura koja je ikada izmerena. Ranija zvanično najniža temperatura u Crnoj Gori zabeležena je u Rožajama 1985. godine - minus 32 stepena Celzijusa.

Selo je smešteno pored puta Pljevlja ‒ Đurđevića Tara, na nadmorskoj visini od oko 1.200 metara, nadomak čuvenog kanjona reke Tare.

Kosanica, ili kako je odnedavno zovu crnogorski „Sibir“, zna da zabeleži minus i tokom septembra meseca, ali i tokom leta.

Tako je prošle godine 13. septembra, automatska stanica u 5.40 očitala temeraturu skoro jedan stepen ispod nule, dok je 12. jula takođe 2022. godine u pet sati zabeležena temperatura od minus dva stepena.

U selu Kosanici, opština Pljevlja, znaju biti izmerene i neverovatne temperaturne razlike u jednom danu. Naime, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore zabeležio je da temperatura bude u jutarnjim časovima 0 stepeni, dok bi najviša dnevna temperatura prešla 25. podelak. Da li će to biti slučaj i danas ostaje da se vidi.

Prema zvaničnoj prognozi danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Na severu ujutru po kotlinama magla. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom prepodneva na jugoistoku umeren do pojačan, severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen.

