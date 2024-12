Marko Sikirica, roditelj deteta i predstavnik saveta roditelja u OŠ Prečko, gde se danas dogodila tragedija, komentarisao je napad nožem.

Podsetimo, jedno dete je preminulo, a ranjeno je još troje učenika, učiteljica i 19-godišnji napadač, koji je sebi pokušao da oduzme život.

Sikirica je bio besan pred kamerama. Kaže da se ovo ne sme događati i da mu je trebalo pola sata da dođe do svog deteta i odvede ga na bezbedno. "Pitao sam je l' mi dete živo, ranjeno ili mrtvo?"

- Moje dete je dobro, ali nažalost druga deca nisu. Meni je žao što druga deca nisu dobro. Ljut sam na državu, najviše sam na njih ljut. U Beogradu je bio napad. Hrvatska nije ništa uradila... 18 godina radim u sistemima tehničke zaštite. Ništa se u školama nije uradilo. U školu uđem na dobar dan, nikome ništa ne moram ni reći, nikoga ni nema u školi, otključana je celo vreme - rekao je on.

- Ne znam šta se dogodilo. Uleteo sam po svoje dete. Doslovno sam pitao je l' mi dete živo, ranjeno ili mrtvo. Nisu mi hteli dati informaciju. O čemu mi pričamo? - nastavio je priču otac.

- Uleteo sam u školu, video sam krv, tražio sam svoje dete. Jedino mi je to bilo na pameti. Nedopustivo mi je da škola nema krizno postupanje i da ne znaju gde su deca. To mi je katastrofa. Država mora uvesti za zemljotres, požar, napad bilo šta. Ja sam ministru Fuksu rekao da treba da se postavi detektor metala, on mi je odgovorio da koliko će onda dece ulaziti u školu. Ne zanima me. Neka ulaze dva sata u školu ako treba. Šta mi je rekao? Demagogiju. Pet godina su ograde na Trgu sv. Marka, ljudi moji, o čemu mi pričamo? - besneo je Sikirica pred kamerama.

Pola sata mi je trebalo da nađem svoje dete

Tvrdi da u današnje vreme postoji toliko oblika tehničke zaštite da mu je neobjašnjivo da škola od toga ništa nema.

- Postoje sistemi tehničke zaštite, imamo radare, detektore, tehnologiju, veštačku inteligenciju, kamere s veštačkom inteligencijom - kaže on.

- Pola sata mi je trebalo da pronađem svoje dete i dovedem ga na sigurno. Bio sam izbezumljen. Ovo je katastrofa, nema iznad ovoga. Ovo je zadnja kap koja je prelila sve čaše. Za ovo treba svi da odgovaraju, premijer i ministri - nastavio je.

- Što bi trebalo? Da i u vrtić neko uđe? To je katastrofa. Sad će oni pričati demagogiju nedeljama, priče. Nema priča, treba delovati. Kakve priče. Još sam ja budala jer sam u savetu roditelja tog razreda i cele škole. Godinama govorimo, smireno ćemo, polako... Pričalo se već u školi da treba biti veća bezbednost. Ima novca za sve, za škole nema novca - govori Sikirica.

"Digao bih državu u vazduh koliko sam ljut"

- Drugi roditelji su apsolutno u šoku. Ljut sam na državu, grad, uopšte me ne zanima ko je vlasnik škole. Ništa me ne zanima. Ovakve stvari se u Hrvatskoj ne smeju događati. Nakon masakra u Beogradu su nam iz vlade govorili da je Hrvatska bezbedna. Nismo sigurni! Tražiću zaključavanje škole, legitimisanje svakoga ko ulazi u školu, povećanje sistema tehničke zaštite. Elektro-brava na školi, ali treba i interlok kao u bankama! Digao bih državu u vazduh koliko sam ljut. Demagogija me ne zanima, priče... Ljudi moji, delujte - zaključio je.

Autor: Iva Besarabić