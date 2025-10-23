ALBANCA PROTERUJU IZ CRNE GORE: Deset dana zatvora zbog crtanja grafita terorističke tzv. 'ovk' u Herceg Novom

Izrečena mu je i mera proterivanja stranca iz Crne Gore u trajanju od godinu dana, koja će otpočeti posle izdržavanja zatvorske kazne.

Albanac iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije E. S. (22) osuđen je na svega deset dana zatvora zbog ispisavanja grafita terorističke tzv. oslobodilačke vojske kosova" ("ovk") u Meljinama.

Izrečena mu je i mera proterivanja stranca iz Crne Gore u trajanju od godinu dana, koja će otpočeti posle izdržavanja zatvorske kazne, saopšteno je za TVCG iz Suda za prekršaje.

Na teret mu se stavlja da je danas oko oko 16.00 časova crvenom farbom ispisao grafit terorističke tzv. "ovk" u Herceg Novom.

Okrivljeni je priznao izvršenje prekršaja.

Policija je u Herceg Novom intervenisala večeras pošto je deo meštana prijavio da putnici iz autobusa kosovskog prevoznika "Spejtimi" na zgradama u naselju Meljine pišu parole podrške terorističkoj organizaciji.

Reč je o navijačima prizrenskog košarkaškog kluba „Baškini“, koji su se autobusom kosovskog prevoznika „Spejtimi“ vraćali iz Italije i preko graničnog prelaza Debeli brijeg ušli u Crnu Goru.

Oni su se zaustavili u Meljinama kod pekare i tu su crvenom bojom ispisali grafite na trafostanici.

