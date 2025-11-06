'ČULA SE VRISKA, PLAČ, KAO U HOROR FILMU' Jeziva svedočanstva preživelih o požaru u Domu penzionera u Tuzli: Plamen je buknuo na vratima

Ispred Doma za penzionere u Tuzli razvučena je samo žuta policijska traka i nekoliko policajaca što svedoči da je ovde u utorak uveče (4. novembra) u požaru stradalo 12 osoba.

Na spoljašnjim zidovima zgrade nema vidljivih tragova požara. Crni ostaci gareži na sedmom spratu Doma penzionera ukazuju gde je buktinja bila najsnažnija.

"Zahvaljujući vatrogascima i drugim službama, spasili smo 20 ljudi od 32 koji su bili smešteni na sedmom spratu", rekao je Mirsad Bakalović, direktor doma.

Među spašenima sa tog sprata je i Zdravko Čolić (64). On je smešten na Kliniku za plućne bolesti Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla zajedno sa još jednim korisnikom doma.

"Bilo je strašno"

"Bilo je strašno. Kao u horor filmu", rekao Čolić za BBC.

Još uvek ne znaju da li su neki od njihovih prijatelja možda preminuli.

"Bio sam u sobi sa kolegom kada je plamen buknuo na vratima", kaže Čolić.

Tragedija je pogodila Tuzlu iste nedelje kada je treći po veličini grad u Bosni i Hercegovini potresao slučaj podvođenja maloletnica i trgovine ljudima.

Čolić je zahvalan zaposlenima u domu, policajcima, civilnoj zaštiti i vatrogascima koji su ga izneli na balkon. Neki od njih su povređeni tokom spasilačke akcije.

Trenutno je u Univerzitetsko kliničkom centru (UKC) Tuzla hospitalizovano 30 ljudi, saopšteno je iz ove ustanove.

Povređeni vatrogasci i policajci

"Među povređenima je pet vatrogasaca i tri policajca", saopštila je tuzlanska policija.

"Petorica su na respiratoru i u kritičnom su stanju", rekao je Šekib Umihanić, direktor Univerzitetskog medicinskog centra Tuzla.

U bolnici je Sadika Čamdžić (71), koja je na vreme evakuisana iz sobe 719.

Prvo je osetila „čudan miris koji je podsećao na izgorelu plastiku".

"Kada sam otvorio vrata i pokuljao dim bilo je da padneš u nesvest. Čula se vika, vriska, plač, počeli su da izvode ljude", rekla je Sadika za BBC dok je sedela na krevetu.

Mrak, gusti dim i panika su je uznemirili, dovedena je u bolnicu posle ponoći. Van je životne opasnosti, ali se i dalje ne oseća najbolje.

„Ne možeš da se snađeš, ne znaš gde bi, kud bi, " priseća se Sadika i dodaje: "Ne znam da li ima mrtvih, da li znate", pita me, očekujući informacije o ljudima sa kojima deli životni prostor.

Kažem joj da ne znam, skrivajući od nje vesti koje bi je mogle dodatno uznemiriti.

Korisnici nižih spratova nisu povređeni

Penzioner Boško Strinić iz Dervente na severu Bosne noć je proveo u sobi.

„Nisam ni znao šta se dešava do jutros", kaže Strinić. Onda su zaposleni došli da ga posete i pitaju kako je. Deca su mu Nemačkoj, a uslovima u domu je zadovoljan.

Enida Aganović iz Tuzle je za požar saznala od kolege.

„Gori Dom penzionera, šta ti je sa bratom“, pitala je u telefonskom pozivu.

Popila je pilulu za smirenje i krenula put doma.

„Šokirana sam, kada sam došla već je bio spušten na šesti sprat. Bio je nervozan“, priča Enida za BBC. Mnogi od njegovih poznanika sa sedmog sprata nisu preživeli.

„Njega i cimera Milana iz Bijeljine su brzo izneli i spasili."

Štićenik doma već dve i po godine je i Zuhridin Šubić, kog srećem na putu do apoteke.

„Moram da se zahvalim vatrogascima i policiji koji su došli da nam pomognu, da nas evakuišu. Toliko su se borili za nas".

Prozor sobe u kojoj boravi gledao je na sprat i sobe zahvaćene plamenom.

„Video sam koliko se ljudi bore za nas."

„Ne znam da li su živi"

Od gustog dima jedva se disalo, priča Šubić. Kaže da je bio je u strahu, iako je u tom trenutku vatra bila daleko od njega. Sa mnogim štićenicima doma je u dobrim odnosima, svakodnevno šetaju, igraju šah.

„Mi smo jedna porodica", kaže Šubić za BBC. Na sedmom spratu je imao četvoro dobrih prijatelja.

„Ne znam da li su živi", kaže Šubić.

U domu već 10 godina boravi i Dinka iz Živinica, mesta nadomak Tuzle. Za vreme požara je spavala, a probudili su je panični pozivi njenih komšija iz doma.

„'Požar, požar! Gori Dom penzionera', čula sam četiri, pet puta", kaže Dinka. Kada je pogledala kroz prozor, ugledala je plamen i vatrogasce.

Ugledala plamen i vatrogasce

„Užasno je bilo to gledati, grozno je preživeti ovo.“

Iz uprave doma kažu da je protivpožarni sistem funkcionisao i još nije poznato šta je uzrok požara.

„Vatrogasni alarm je poslao signal na recepciju. Jedan od zaposlenih je odmah nazvao vatrogasnu jedinicu koja je stigla u roku od pet minuta", kaže Mirsad Bakalović, dosadašnji direktor doma. U pomoć su odmah došli hitna pomoć i policija, civilna zaštita. Istraga je i dalje u toku, kažu nadležni.

Autor: Iva Besarabić