'BILI SMO SVESNI DA IMAMO PREDIVNO DETE' Oglasili se roditelji mučki ubijene Aldine: Maksimalna zatvorska kazna ubici mora biti izrečena, ne samo zbog nje...

Ibrahim i Mevlida Jahić, roditelji ubijene Aldine Jahić kojoj je danas klanjana dženaza, oglasili su se rekavši da su kao roditelji doživeli najveću moguću tragediju.

- Ostali smo bez deteta, bez naše Aldine, našeg ponosa. Naša bol, naša tuga i rane u našim srcima nikada neće proći. Ublažavaju ih stotine poruka saučešća i podrške koje dobijamo od naše rodbine, prijatelja, ali i ljudi širom Bosne i Hercegovine i celog regiona. Te poruke, kao i sve ono što su o Aldini u ovih nekoliko dana izrekli njeni prijatelji, kolege, poznanici, profesori i svi oni koju su na bilo koji način imali kontakt s njom, a koji o njoj govore samo najlepšim mogućim rečima, daju nam snagu da izdržimo. Bili smo svesni da imamo predivno dete. Dobrodušno, vredno, vaspitano, obrazovano, koje nikad nikome ništa nažao ne bi učinilo. Ali kada toliko ljudi potvrdi da to nije samo naše roditeljsko mišljenje, već da je naše dete zaista bilo takvo, to nas ponovo čini ponosnim – navode roditelji.

Svima su se od srca zahvalili.

- Vernici smo, verujemo u Boga i prihvatamo Njegovo određenje i iskušenja. Sada prolazimo kroz iskušenje koje nikome na svietu ne bismo poželeli. Naše Aldine više nema. Dete nam je ubio nasilnik i zločinac. Iskreno verujemo u Božju pravdu i Njegove reči da „ko ubije nedužnog čoveka, koji nije počinio ubistvo ili nered na zemlji, taj kao da je poubijao sve ljude.“ Molimo ga da ubicu kazni onako kako je zaslužio. U ahiretsku pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svetu. Tu pravdu zahtevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda, koja će nam biti kakva-takva satisfakcija, biće postignuta najstrožijom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve mimo toga će biti nepravda na koju nećemo pristati – ističu njih dvoje u zajedničkoj izjavi.

Poručili su kako su svesni da ništa neće vratiti njihovu Aldinu, ali maksimalna zatvorska kazna ubici, kako kažu, mora biti izrečena ne samo zbog njihovog deteta, već i kao upozorenje potencijalnim nasilnicima i zločincima kojih je nažalost sve više.

- Ako to doprinese da se spasi život makar jedne devojke i žene, kazna će imati svrhu. Ovo će biti naše jedino javno oglašavanje i nećemo odgovarati na pojedinačne medijske upite. Sve medije molimo da imaju razumevanja za našu tugu i bol. Još jednom se svima zahvaljujemo na podršci, a posebno prijateljima iz Tuzle, Orašja, Sarajeva, Banjaluke, Mostara, Beograda, Makedonije i Češke. Dragog Alaha molimo da našoj Aldini podari dženet – zaključili su roditelji ubijene Aldine.

Podsećamo, nju je u nedelju uveče ubio nasilnik Anis Kalajdžić u Mostaru.

Autor: A.A.