PRODUŽEN PRITVOR FUDBALSKOM SUDIJI ZA BRUTALNO UBISTVO LEPE ALDINE Jurio je po Mostaru sa pištoljem, pa joj presudio u toaletu hotela: Sve vreme je vrištala

Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po predlogu Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, produžio je pritvor Anisu Kalajdžiću za tri meseca. On je osumnjičen za ubistvo Aldine Jahić u toaletu hotela u Mostaru.

Kako je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva, pritvor može trajati najduže do 16. maja 2026. godine. Kalajdžiću je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo ženske osobe, u sticaju sa krivičnim delom neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

Podsetimo, Aldina Jahić brutalno je ubijena u toaletu hotela u Mostaru nakon što je trčala od fitnes centra kako bi se sakrila od ubice Anisa Kalajdžića. Sve vreme, dok je bežala od njega, vikala je da ima pištolj, međutim, kako tvrde očevici, on se ponašao totalno hladno.

Muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija.

Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što je dobijao pretnje jer je fudbalski sudija.

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33) osumnjičenog za ubistvo bivše devojke Aldine Jahić (32), oglasio se tim povodom te rekao da je njegova porodica skrhana bolom te da im je žao "nevine i drage devojke koja je izgubila život".

Autor: Jovana Nerić