Petar promenio priču o Stefani, odjednom govori o nožu: Dramatičan preokret u slučaju ubistva devojke

U slučaju ubistva Stefani P. u Gracu u Austriji, u ponedeljak je došlo do dramatičnog preokreta. Petar M., bivši dečko žrtve, svedočio je pred sudijom i iznenada promenio svoju priču. Državljanin Slovenije, uhapšen zbog sumnje da je ubio Stefani, sada je spomenuo nož i tvrdio da je u pitanju nesreća.

"Nisam je čekao, normalno je otvorila vrata", rekao je Petar M.

Zatim je usledila svađa, tokom koje je potpuno izgubio živce, kako je rekao.

"Mahala je kuhinjskim nožem kao luda", izjavio je 31-godišnjak. Ne seća se tačno šta se dalje dogodilo.

Kako su ranije preneli mediji, nakon višečasovnog ispitivanja, osumnjičeni je priznao krivicu i rekao "to sam bio ja". Nakon toga je istražiteljima preko Google maps-a pokazao šumsko područje u blizini Majšperka, gde su policajci pronašli telo nestale devojke u koferu zakopanom u šumi u subotu oko podneva.

Stefani je nestala u nedelju, 23. novembra nakon izlaska. Sledećeg dana osumnjičeni begunac je uhapšen u blizini svog zapaljenog automobila u Sloveniji i na kraju je izručen Austriji zbog sumnje na ubistvo.

Stefani je samo par dana ranije jednom za svagda raskinula sa njim, prenosi Heute.

Advokatica osumnjičenog Astrig Vagner rekla je da se sada mora sačekati izveštaj veštaka po nalogu suda, koji će utvrditi tačan uzrok smrti Stefani.

"U ovom trenutku sve je i dalje otvoreno, čak i nesreća ne može da bude isključena", dodala je ona.

Rekla je da Petar ima napade plača u ćeliji.

"Veruje da je njegov život završen i da ga niko neće posetiti", rekla je advokatica.

Čekaju se rezultati obdukcije, a njegovi očuh i brat su pušteni nakon što je utvrđeno da mu nisu pomogli da se reši tela.

Autor: S.M.