UBICA IZ MEĐIMURJA UHAPŠEN U SLOVENIJI: Očevidac prepoznao begunca

Josip O. (40), koga je policija tražila nakon ubistva i ranjavanja u naselju Sitnice na severu Hrvatske, uhapšen je u Sloveniji, saopštila je lokalna policija.

Slovenačka policija ga je uhapsila u opštini Črenšovci, a trenutno se nalazi u pritvoru Policijske uprave Murska Sobota, potvrdio je načelnik Sektora kriminalističke policije Bojan Rous. Policija u Čakovcu već priprema nalog za njegovo izručenje Hrvatskoj, javlja 24ur.

Prema rečima Bojana Rousa, hapšenje je usledilo nakon što je očevidac prepoznao begunca i odmah obavestio nadležne. Policijske patrole su brzo intervenisale na području Črenšovca i uhapsile osumnjičenog. Muškarac se sada nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Sobota, gde čeka dalji postupak i izručenje.

Ubio je sestru svoje žena, a žena u teškom stanju

Podsećanja radi, Josip je u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao na 28-godišnjaka i 29-godišnjaka, a prema lokalnim medijima, reč je o sestrama, od kojih je mlađa, trudna majka troje dece, preminula u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga žena, Oršušova partnerka, zadobila je teške povrede opasne po život.

Slovenačka policija je u petak pronašla automobil u kojem je Oršuš pobegao u Sloveniji, u blizini mesta Raskrižje. Ubistvo se dogodilo u naselju sa dominantnim romskim stanovništvom.

Supruga ubice je van životne opasnosti

Josipova vanbračna supruga (29), koju je ranio, probudila se, komunicira i van životne opasnosti je, javlja eMeđimurje. Bolnica je u subotu potvrdila radosnu vest za RTL Danas. „Do juče je bila na aparatu za disanje, a danas samostalno diše. Van životne opasnosti je zahvaljujući svojim godinama“, dodali su iz bolnice.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage i izjavama meštana, Josip je u četvrtak oko 21 čas došao u kuću svoje vanbračne supruge u naselju Sitnice. Trebalo je da ide na izdržavanje zatvorske kazne, ali je umesto toga započeo svađu sa partnerkom. Ukućani su verovali da je otišao do auta po slatkiše, ali se Josip vratio sa puškom.

U kući je pucao u partnerku, pogodivši je u nogu i grudi. Njenu sestru (28), majku troje dece, koja je bila godinu dana mlađa od njega, ubio je hicem u glavu na putu dok je pokušavala da pobegne.

„Čuo sam dva pucnja, prva dva nisam čuo jer su se dogodila u kući. Izašao sam, Igor i ja, i zatekli smo ženu na podu, krv je curila iz nje, lokva krvi iz glave. Odmah sam video da neće preživeti, ali smo pokušali da joj damo veštačko disanje“, rekao je komšija Patrisio Horvat.

Autor: Marija Radić