Dodik: Isticanje ustaškog pozdrava pokazuje da Hrvatska gaji mržnju prema Srbima

Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da isticanje transparenta s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" na fudbalskoj utakmici, kao i izostanak osude tog čina, pokazuje da Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima, dodajući da oni koji taj poklič propagiraju "ispisuju sebe iz civilizacije i upisuju u varvarstvo"

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X istakao da je veličanje ustaštva, kao produkta nacističke ideologije, za svaku osudu, a da ćutanje hrvatskih zvaničnika predstavlja saučesništvo.

"Od tog pokliča, uz koji su ubijene stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i drugih, ježi se civilizovani svet. Oni koji ga propagiraju ispisali su sebe iz civilizacije i upisali u varvarstvo" naveo je Dodik u objavi.

Na fudbalskom stadionu Maksimir u Zagrebu, navijačka grupa Bed Blu Bojs nedavno je istakla transparent sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a nakon toga i poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, na kojoj je pisalo "Šta ćemo sad gradonačelniče?".

To je bio odgovor Bed Blu Bojsa na Tomaševićevu najavu da neće dozvoliti koncerte u gradskim prostorima hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji je poznat po propagiranju ustaštva, ako se na njima bude uzvikivalo "Za dom spremni".

'BIĆE ODRŽANI IZBORI KOJI ĆE OPREDELITI SUDBINU SRBIJE' Vučić u Rumi: Danas ste mogli da čujete 'streljaćemo Vučića', ali šta onda? Je li to vaš progr

Autor: Pink.rs

#Hrvatska

#Milorad Dodik

#Srbija

#ustaše

#ustaški pozdrav

