Bivši nemački reprezentativac poginuo u nesreći na Durmitoru: Klub se emotivnim rečima oprostio od njega

Foto: Tanjug AP

Nemački mediji su otkrili identitet žrtve u nesreći na žičari koja sedogodila u nedelju na Durmitoru.

To je bivši profesionalni fudbaler Sebastijan Hertner (34). On je poginuo nakon što je pao s vidine od 70 metara sa žičare na skijalištu Savin Kuk, preneo je Bild.

Hertner je tokom karijere nastupao u drugoj nemačkoj ligi za Minhen 1860, Darmštad i Ercgebirge Aue.

Karijeru je završo u u Oberligi (peti rang takmičenja) kao kapetan "ETSV Hamburga". Njegov se klub od njega oprostio preko Instagrama:

"S velikom tugom danas objavljujemo da je naš kapetan Sebastian Hertner preminuo u tragičnoj nesreći tokom odmora. Šokirani smo i duboko potreseni. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima. Počivaj u miru", objavili su iz kluba.

Hertner je bio i bivši nemački reprezentativac do 18 i 19 godina, a u tim je selekcijama delio svlačionicu, među ostalima, sa svetskim prvakom Kristoferom Kramerom i Feliksom krosom, bratom Tonija Krosa.

Nesreća se dogodila dok je bračni par koristio dvosednu žičaru u malom skijalištu Savin Kuk, koje raspolaže sa svega 4,7 kilometara staza, na nadmorskoj visini između 1.515 i 2.212 metara, u blizini Žabljaka, u planinskom masivu Durmitora. Supruga (30) ostala je zarobljena na žičari, pa je hitna služba spasila s prelomom noge.

Autor: Marija Radić

