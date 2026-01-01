AKTUELNO

Region

Dete (2) upucano u glavu: Horor tokom dočeka Nove godine u Skoplju

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Dete (2) upucano je sinoć, 31. decembra, u glavu u Skoplju.

"Dete, čiji identitet nije poznat, primljeno je sinoć u Kliniku intenzivne nege sa teškom prostrelnom ranom glave iz vatrenog oružja", obavestio je danas dr Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu i hitnu pomoć.

Kako je naveo Merdžanovski je rekao da je dete životno ugroženo.

Direktor klinike nije imao informacije o okolnostima pod kojima je dete upucano.

Ministar policije Panče Toškovski potvrdio je da je dete životno ugroženo, ali nije otkrio detalje o tome kako je dete povređeno, niti potvrdio da je dete povređeno u pucnjavi.

"Dvogodišnje dete nalazi se u teškom stanju u Kliničkom centru 'Majka Tereza' nakon što je metalni fragment nepoznatog porekla završio u njegovom telu", rekao je Toškovski.

Autor: S.M.

#Bolnica

#Dete

#Nova godina

#Pucnjava

#Skoplje

POVEZANE VESTI

Svet

DETE (3) UPUCANO U GLAVU! Vatreni obračun na putu, slučajno upucano dete: HOROR U GRČKOJ

Svet

TUŽNE VESTI IZ GRČKE: Umrlo dete (3) koje je jutros upucano u glavu, pronađeno 20 čaura

Region

Žena preminula, dete se bori za život nakon pada sa balkona: Misteriozna nesreća u Skoplju

Region

Horor u Bijeljini: Dete (10) upalo u šaht kod škole

Svet

HOROR NA PORODIČNOM SLAVLJU! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro MRTVIH, objavljeni ZASTRAŠUJUĆI snimci užasa u Kaliforniji (FOTO+VIDEO)

Svet

Monstrum koji je iskasapio dete (2) u parku u Nemačkoj čekao deportaciju na Balkan: Ovuda prošao pre 2 godine