Dete (2) upucano u glavu: Horor tokom dočeka Nove godine u Skoplju

Dete (2) upucano je sinoć, 31. decembra, u glavu u Skoplju.

"Dete, čiji identitet nije poznat, primljeno je sinoć u Kliniku intenzivne nege sa teškom prostrelnom ranom glave iz vatrenog oružja", obavestio je danas dr Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu i hitnu pomoć.

Kako je naveo Merdžanovski je rekao da je dete životno ugroženo.

Direktor klinike nije imao informacije o okolnostima pod kojima je dete upucano.

Ministar policije Panče Toškovski potvrdio je da je dete životno ugroženo, ali nije otkrio detalje o tome kako je dete povređeno, niti potvrdio da je dete povređeno u pucnjavi.

"Dvogodišnje dete nalazi se u teškom stanju u Kliničkom centru 'Majka Tereza' nakon što je metalni fragment nepoznatog porekla završio u njegovom telu", rekao je Toškovski.

