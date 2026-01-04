AKTUELNO

DRAMA KOD GORAŽDA Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Izvor: Srna, Foto: Foto: Gosrka služba spasavanja ||

Četiri državljanke Srbije koje su zalutale na području mesta Rosijevići nadomak Goražda pronašli su spasioci, koji su se do njih probijali više od 40 minuta zbog nepristupačnog terena, padavina i oborenih stabala.

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite u Goraždu i gorski spasioci, koji su odmah po dojavi započeli akciju spasavanja.

Spasioci pešačili kroz nepristupačan put

Spasioci su poslednja dva kilometra do devojaka morali da pređu pešice zbog nepristupačnog puta.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, devojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a verovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu", rekao je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde.

Iz Civilne zaštite navode da su devojke u stabilnom stanju, da će biti prebačene do operativnog centra, dok će automobil biti naknadno izvučen.

Autor: S.M.

