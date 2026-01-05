Sneg pravi velike probleme u BiH: Zima odnela prvu žrtvu, desetine hiljada ljudi bez struje

Intenzivne snežne padavine prave probleme širom regiona, a zima je u BiH odnela svoju prvu žrtvu, kada je drvo palo na ženu u Sarajevu.

Na brojnim deonicama je potpuni kolaps u sobraćaju, a obilne padavine prouzrokovale su i brojne kvarove na elektroenergetskoj mreži u više kantona širom Bosne i Hercegovine, zbog čega je bez električne energije ostalo desetine hiljada potrošača.

Do kvarova u čak 29.000 domaćinstava je došlo u Tuzlanskom kantonu, kao i kod hiljada korisnika u Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i drugim kantonima, javlja Klix.

Prema podacima Elektroprivrede BiH, problemi u snabdevanju rezultat su povećanih snežnih nanosa koji su doveli do kvarova na ukupno 31 dalekovodu na područjima u njenoj nadležnosti. Iako su padavine bile intenzivne, navode da je broj prekida u snabdevanju manji nego što se očekivalo, zahvaljujući ranije sprovedenim aktivnostima na kritičnim tačkama, koje su locirane tokom nevremena u novembru prošle godine.

Najteža situacija trenutno je u Tuzlanskom kantonu, gde je više od 29.000 potrošača bez električne energije. Posebno je teško stanje na području Živinica, gde je bez napajanja ostalo više od 11.000 korisnika, dok je u Lukavcu i Srebreniku bez snabdevanja oko 10.000 potrošača.

Tokom noći i jutarnjih sati povećan je i broj kvarova u Zeničko-dobojskom kantonu. U Tešnju, Zavidovićima, Kaknju, Visokom, Olovu i Varešu bez električne energije je više od 15.000 potrošača, a najkritičnija situacija bilježi se u Kaknju i na području Olova.

Na području Gornjeg Vakufa, u Srednjobosanskom kantonu, prekid u snabdevanju uzrokovan je kvarom na 110 kV dalekovodu, koji je u nadležnosti Elektroprijenosa BiH. Problemi s napajanjem i otežano snabdijevanje prisutni su i u Travniku, Busovači i Kiseljaku, dok su bez električne energije ostali i kupci u Ostrošcu, Buturović polju i Jablanici na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kvarovi na mreži izazvali su prekide i u Unsko-sanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te Sarajevskom kantonu, gde se takođe beleže problemi u snabdevanju.

"Elektromonterske ekipe podružnica Elektroprivrede BiH neprekidno rade na otklanjanju kvarova i postepenoj normalizaciji isporuke električne energije. Dodatni problem predstavljaju konfiguracija terena i otežan pristup objektima, što usporava intervencije na dalekovodima i drugim postrojenjima", navodi se.

S obzirom na prognoze koje najavljuju nastavak snežnih padavina i moguć dodatni pritisak na elektroenergetsku mrežu, iz Elektroprivrede BiH upozoravaju da će održavanje stabilnosti snabdevanja biti izazovno. U slučaju novih prekida, kompanija poziva kupce na strpljenje i razumevanje, uz poruku da će ekipe na terenu nastaviti raditi dok se kvarovi u potpunosti ne otklone.

Autor: Marija Radić