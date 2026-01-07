EVAKUACIJA I U PODGORICI! Najnovije vesti o poplavama u Crnoj Gori, evo gde je najteže i kakva je prognoza

Generalni direktor Direktorata Miodrag Bešović izjavio je danas da je vodostaj reka u jadranskom i dunavskom slivu u opadanju ili stagnaciji, bez zabeleženog porasta.

On je na konferenciji za novinare u Podgorici rekao da su svi kapaciteti Direktorata za zaštitu i spašavanje su aktivirani, a službenici opštinskih timova neprekidno su na terenu i u stalnoj komunikaciji sa ostalim nadležnim službama i Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju.



Bešović je izrazio očekivanje da će stanje biti dodatno poboljšano već sutra, s obzirom na najavljene povoljnije vremenske prilike.



"Direktorat održava i kontinuiranu komunikaciju sa kolegama iz Albanije u vezi sa ispuštanjem vode iz hidroenergetskih sistema te zemlje. Trenutno se ispušta oko 1.100 kubnih metara vode u sekundi, dok je za sjutra najavljeno smanjenje na 500 kubnih metara, što će značajno umanjiti dotok iz Albanije", istakao je Bešović.

Prema njegovim rečima, ta količina vode za sada nije ugrozila Skadarsko jezero, niti Zetsku ravnicu, koja i dalje ima kapaciteta da primi dodatne količine vode.

"Najkritičnija situacija i dalje je u Danilovgradu, gde je saobraćaj obustavljen na više lokacija. U mestu Sekulići poplavljeno je nekoliko kuća, a tokom noći evakuisano je 12 osoba", naveo je Bešović.

Kada je reč o Hidroelektrani Perućica, Bešović je naglasio da nema ispuštanja vode niti prelivanja koje bi dodatno opteretilo reku Zetu.



U Podgorici je zabeleženo više intervencija, a u naselju Luđnica u toku je evakuacija nekoliko lica. Intervencije se sprovode i u Berima, Tološima i Vranićima, ali je, kako je istakao Bešović, stanje pod kontrolom.

U Kolašinu su registrovana manja oštećenja lokalnih puteva, bez potrebe za većim intervencijama, dok se na Cetinju voda povukla i nije bilo potrebe za angažovanjem službi. U Nikšiću je ugroženo nekoliko kuća, a nadležne ekipe rade na uspostavljanju saobraćaja na mostu na Komarnici, preneli su podgorički mediji.

Autor: D.Bošković