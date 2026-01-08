Hrvatska policija pojačala kontrole autobusa na Bajakovu: Naplaćeno 100.000 evra kazni

Zbog povećanog međunarodnog saobraćaja kroz Hrvatsku u proteklih nekoliko dana, hrvatska policija je sprovela pojačan nadzor autobusa na graničnom prelazu Bajakovo, a zbog počinjenih prekršaja naplaćeno je više od 100.000 evra kazni, najviše zbog manipulacije podacima tahografa.

Prema podacima hrvatske policije od 2. do 6. januara, sproveden je pojačan nadzor nad ukupno 32 autobusa sa bosansko-hercegovačkim, severnomakedonskim, srpskim, bugarskim, nemačkim i hrvatskim registarskim tablicama, kao i onim koje izdaju privremene prištinske institucije.

Nadzorom je utvrđeno 38 manipulacija podacima tahografskih uređaja, a ostali evidentirani prekršaji odnose se na nepravilnu evidenciju aktivnosti, prekoračenje propisanog vremena vožnje mobilnog radnika, neispravan tahografski uređaj, nepravilno upravljanje odmorima mobilnih radnika, tehničku neispravnost autobusa, vožnju bez važeće dozvole za tranzit kroz Hrvatsku i prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prenosi Index.hr.

Vozačima i vlasnicima prevozničkih preduzeća izrečeno je ukupno 100.435,91 evra kazni zbog utvrđenih saobraćajnih prekršaja, navodi portal.

Policija je saopštila i da će nastaviti da prati pojačano autobuski saobraćaj kroz Hrvatsku.

Autor: Marija Radić