MLADIĆ SE IZGUBIO U ŠUMI, umesto da se obrati policiji, pomoć tražio od VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Sedam sati lutao po planini, oglasila se gorska služba o celom slučaju

Neobičan poziv nedavno je dobio zagrebački HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja). Kako je objavio RTL Direkt, jedan 20-godišnji stranac šetao je šumom na Sljemenu.

Kako je padala noć, izgubio se, a umesto da nazove 112, on je za pomoć pitao ChatGPT. I na kraju je sedam sati lutao šumom.

"Nađi prvu stazu i doći ćeš do Zagreba", bio je savet ChatGPT-ja koji je doveo mladića do još većih problema. Sam u šumi usred noći, nakon dugih sedam sati setio se nazvati hitnu službu. To mu, doduše, ni u jednom trenutku nije savetovala veštačka inteligencija. Na kraju ga je spasio HGSS.

Prema izjavi članice zagrebačkog HGSS-a, mladić je bio s druge strane Sljemena:

- Prva staza ga je vodila još dublje u šumu, te kada se u konačno izgubio, ponovo je konsultovao veštačku inteligenciju kuda da ide, koja ga je odvela do prvog potoka i navela da će tako naći civilizaciju. Našli smo ga u dobrom zdravstvenom stanju što je omogućilo to da je ipak odlučio pozvati 112 te smo ga mogli pronaći u brzom roku pre nego se zaledio i prehladio - kazali su iz HGSS-a.

