Cvijanović: Nema BiH bez entiteta

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović je na današnjem božićnom prijemu u banjalučkoj kasarni "Kozara" istakla da BiH nema bez entiteta.

Cvijanović je navela da su potpuno neosnovane negativne izjave na račun Republike Srpske koje su ovih dana uputili nekadašnji poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić i ministar odbrane u Savetu ministara Zukan Helez.

Cvijanović je rekla da je dobro što postoji neraskidiva veza između institucija Republike Srpske i njenih predstavnika koji deluju u sistemu odbrane na nivou BiH.

"To je nešto što ćemo nastaviti da negujemo. Dakle, želimo zapravo da pokažemo da suština Srpske i njene snage leži u jedinstvenom radu, kao i sposobnosti da ciljeve i obaveze zajednički ispunjavamo", rekla je Cvijanović u Banjaluci.

Ona je čestitala božićne i novogodišnje praznike svim pripadnicima srpskog naroda koji deluju u sistemu odbrane i u Oružanim snagama BiH.

"Želimo im da nastave biti profesionalni, kao i mir, blagostanje i svako dobro njihovim porodicama - rekla je Cvijanović, prenela je RTRS.