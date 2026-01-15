Loše vesti iz Hrvatske: U Dubrovniku zabeležena tri slučaja šuge

U Dubrovniku su u proteklom periodu zabeležena tri slučaja šuge, ali šef Službe za epidemilogiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miljenko Ljubić ističe da nakon toga nisu zabeleženi novi slučajevi ove zarazne bolesti kože.

"Nemamo novih prijava. Nakon prijave u dečjem vrtiću imali smo još prijave dve odrasle osoba, ali ti slučajevi nisu međusobno povezani. Situacija je pod kontrolom, svraba ima svake godine, ali nismo imali u epidemijskom obliku“, rekao je Ljubić u izjavi za Hinu. Podsetio je da je lani u Dubrovniku zabeleženo 39 slučajeva, od čega sedam u vrtićima.

Uzročnik šuge ili svraba je grinja, ali to bi trebalo dokazati kod dermatologa koji stružu kožu i pod mikroskopom prepoznaju uzročnika. Ima i drugih kožnih oboljenja pa ljudi možda svrab i ne prepoznaju ako ne posete dermatologa, dodao je Ljubić.

Svrab ili šuga zarazna je bolest kože popraćena neugodnim svrabom i crvenkastim promenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja koja se lako prenosi s čoveka na čoveka direktnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odeće, posteljine ili peškira zaražene osobe.

Autor: Marija Radić