AKTUELNO

Region

Loše vesti iz Hrvatske: U Dubrovniku zabeležena tri slučaja šuge

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Beta/Lana Slivar Dominić ||

U Dubrovniku su u proteklom periodu zabeležena tri slučaja šuge, ali šef Službe za epidemilogiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miljenko Ljubić ističe da nakon toga nisu zabeleženi novi slučajevi ove zarazne bolesti kože.

"Nemamo novih prijava. Nakon prijave u dečjem vrtiću imali smo još prijave dve odrasle osoba, ali ti slučajevi nisu međusobno povezani. Situacija je pod kontrolom, svraba ima svake godine, ali nismo imali u epidemijskom obliku“, rekao je Ljubić u izjavi za Hinu. Podsetio je da je lani u Dubrovniku zabeleženo 39 slučajeva, od čega sedam u vrtićima.

Uzročnik šuge ili svraba je grinja, ali to bi trebalo dokazati kod dermatologa koji stružu kožu i pod mikroskopom prepoznaju uzročnika. Ima i drugih kožnih oboljenja pa ljudi možda svrab i ne prepoznaju ako ne posete dermatologa, dodao je Ljubić.

Svrab ili šuga zarazna je bolest kože popraćena neugodnim svrabom i crvenkastim promenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja koja se lako prenosi s čoveka na čoveka direktnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odeće, posteljine ili peškira zaražene osobe.

pročitajte još

PROLEĆE USRED ZIME! Neverovatno vreme za januar, ali preokret je ODMAH iza ugla

Autor: Marija Radić

#Dubrovnik

#Hrvatska

#kožne bolesti

#zaraza

#Šuga

POVEZANE VESTI

Region

ŠIRI SE ŠUGA U BLIZINI SRBIJE: Prijavljeni prvi slučajevi jezive zaraze - Ovo su SIMPTOMI

Društvo

'TEK SE OČEKUJE PIK RESPIRATORNIH INFEKCIJA!' Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje poručuju: U januaru se može govoriti o tridemiji!

Društvo

U SRBIJI REGISTROVANO 6.324 SLUČAJA OBOLJANJA SLIČNIH GRIPU! Oglasio se Batut: U 3 okruga najviše OBOLELIH! Ovo su simptomi

Beograd

IZNENADNI SKOK ZARAZNIH BOLESTI U BEOGRADU: Najveći broj obolelih su DECA - Oglasio se Gradski zavod za javno zdravlje

Društvo

Dramatičan rast broja obolelih od gripa: Prošle godine manje od 300, a sada više od 14.000 zaraženih i DVOJE MRTVI! Obolelih mnogo i u Srbiji

Društvo

Pošli ste na more, a dete vam ima varičele? Evo šta raditi u tim situacijama: Nije naivno! (VIDEO)