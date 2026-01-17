JEZIV SLUČAJ U ZAGREBU: Stariji čovek (91) prihvatio masažu nepoznate žene, ali nije znao da je ostavila otvorena vrata...

Na Trešnjevci u Zagrebu je u petak opljačkan 91-godišnji muškarac nakon što je u stan pustio nepoznatu ženu koja mu je ponudila uslugu masaže.

Krađa se dogodila oko podneva u Ulici Fallerovo šetalište, saopštila je hrvatska policija.

Dok je žena bila u stanu sa starijim čovekom, druga nepoznata osoba iskoristila je to što su vrata ostala otključana, ušla unutra i iz jedne od prostorija ukrala novac i nakit.

Tačna visina materijalne štete još uvek nije utvrđena, a policijska istraga je u toku.

Autor: Marija Radić