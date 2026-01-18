SRBIN JE LUD, SRBIN JE PROKLET, JEDNOM GA SMENIŠ – ON HOĆE OPET! Dajković uz harmonike i vatromet proslavio napuštanje vlasti: Kad si vatra, svi hoće da te gase! (VIDEO)

Predsednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković, priredio je nesvakidašnju proslavu povodom napuštanja vlasti u Podgorici i suspenzije sa funkcije rukovodioca Službe za građane. Uz harmonikaše, pesmu i spektakularan vatromet, Dajković je poručio da borba tek počinje!

Dajković je na svom Instagram nalogu podelio atmosferu sa slavlja, a posebnu pažnju privukla je torta na kojoj su stajale tri jasne reči: „DRŽIMO DATU REČ“.

"Vatru u mom srcu su samo rasplamsali"



U emotivnom i borbenom obraćanju saradnicima, Dajković je istakao da ga pritisci i smene neće pokolebati u njegovim političkim idealima.

- Dali smo reč, i ja i Boban, ali ste dali i svi vi – zato što ste uz Slobodnu Crnu Goru. Pokazali smo da smo stranka koja drži reč. Tu reč ćemo održati i kada se budemo pitali: da srpski jezik bude službeni, da napustimo NATO pakt, da ukinemo sankcije Rusiji i da poništimo priznanje lažne države Kosovo! - poručio je Dajković uz povike oduševljenja prisutnih.

On je u svom prepoznatljivom stilu dodao: „Znate kako kažu: Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga smeniš – on hoće opet!“

Pozadina suspenzije: Stao uz narod Botuna

Podsetimo, odluka o suspenziji doneta je 12. januara 2026. godine, a disciplinski postupak protiv Dajkovića pokrenut je jer je 31. decembra pružio podršku građanima Botuna. Meštani ovog naselja se mesecima protive izgradnji kolektora za otpadne vode, a Dajković je bio jedan od retkih funkcionera koji je stao uz njih na terenu.

Iako protiv ove odluke žalba nije dozvoljena, Dajković poručuje da je ponosan što je smenjen zbog toga što je bio uz narod, a ne uz fotelju.

Hapšenje Milana Kneževića i podrška predsednika Vučića

Ovaj slučaj duboko je povezan sa incidentima u Botunu krajem decembra, kada je brutalno priveden i Milan Knežević, predsednik DNP-a i jedan od lidera Srba u Crnoj Gori. Knežević je tada opisao jezive scene policijske represije, navodeći da je ovo „najcrnja stranica u istoriji Crne Gore“.

Knežević je tada istakao da se oseća poniženo zbog tretmana policije, ali je posebno naglasio značaj solidarnosti iz matice:

- Zahvalan sam predsedniku Vučiću na podršci i svim ljudima iz Srbije koji su mi poslali poruku podrške - rekao je tada Knežević.

Dok aktuelna vlast u Podgorici pokušava da disciplinuje srpske lidere, Dajković i Knežević poručuju da povlačenja nema i da će borba za prava srpskog naroda i tradicionalne vrednosti u Crnoj Gori biti nastavljena još jačim intenzitetom.

Autor: Dalibor Stankov