Velika čast za Dodika: Dobio poziv na Trampov molitveni doručak

Milorad Dodik, pozvan je početkom februara na molitveni doručak u Vašingtonu, koji organizuje američki predsednik Donald Tramp, samo tri meseca nakon što su mu ukinute sankcije koje su mu godinama bile na snazi zbog separatističkih poteza unutar Bosne i Hercegovine.

U intervjuu za Politiku, Dodik je potvrdio da je dobio poziv, ali je rekao da nije siguran da li će putovati zbog ponovljenih izbora za predsednika Republike Srpske koji se održavaju u to vreme. Ponovljeni izbori na 136 biračkih mesta između kandidata njegove stranke SNSD, Siniše Karana, i predstavnika srpske opozicije, Branka Blanuše, predviđeni su za 8. februar, dok je poseta Vašingtonu planirana za 7. i 8. februar.

Dodikova podrška Trampu i ukidanje sankcija

- Kao predsednik stranke imam obavezu da budem prisutan, organizujem strukturu koja treba da glasa. Videćemo, ako bude mogućnosti da se ode, otići ću - rekao je Dodik.

On je dodao da je podržao aktuelnog predsednika Trampa u oba mandata.

- To nije ostalo neprimećeno i omogućilo je relaksaciju naših odnosa - naveo je Dodik.

Američka administracija uvela je sankcije protiv Dodika 2017. godine zbog njegovih poteza koji su smatrani pretnjom stabilnosti Bosne i Hercegovine i narušavanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, krajem oktobra prošle godine, američke vlasti uklonile su Dodika sa liste sankcionisanih, zajedno sa još 48 osoba i poslovnih subjekata povezanih s njim.

