OPSADNO STANJE U KOTORU: Specijalci opkolili bazu 'kavčana', u toku velika policijska akcija!

U Kotoru je trenutno na snazi prava opsada! Kako prenose crnogorski mediji, više desetina pripadnika policije na nekoliko lokacija sprovodi masovne pretrese usmerene protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe kavački klan.

Opkoljena zgrada u naselju Kavač

Prema informacijama "Vijesti", policija je blokirala pristup zgradi u naselju Kavač, dok inspektori unutar stambenog objekta vrše detaljan pretres prostorija. Građani Kotora javljaju da su ulice pod vidnim prisustvom naoružanih čuvara reda i da je atmosfera izuzetno napeta.

Detalji akcije pod velom tajne

Za sada nema zvaničnih informacija o tome:

- Ko je od visokopozicioniranih članova klana obuhvaćen pretresom.

- Da li ima uhapšenih lica u trenutnoj akciji.

- Šta je konkretan povod za ovoliku mobilizaciju policijskih snaga baš u ovom trenutku.

Policija se još uvek nije zvanično oglasila, a akcija je i dalje u toku.

Uskoro opširnije...

Autor: Dalibor Stankov