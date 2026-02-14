BROD SE ZAKUCAO U TITOVU REZIDENCIJALNU JAHTU "GALEB"! Havarija u Rijeci, plovilu otkazao pogonski sistem? (VIDEO)

Teretni brod se sinoć sudario sa brodom Galeb u luci Rijeka

Sinoć se u luci Rijeka dogodila pomorska nesreća u kojoj se teretni brod sudario sa brodom "Galeb".

Nesreća se dogodila dok je Galeb bio usidren na riječkom lukobranu, a tokom manevrisanja, u njega se sudario teretni brod DENIZ AKAY, koji plovi pod zastavom Barbadosa.

Brod je trebalo da isplovi iz Rijeke ka Turskoj, ali nakon incidenta to neće moći da učini.

Kapetan Lučke uprave Rijeka, Darko Glažar, kratko je za Indeks rekao da je, prema prvim informacijama, turskom brodu najverovatnije otkazao pogonski sistem i da mu je odmah zabranjeno isplovljavanje iz luke dok se ne utvrde sve potrebne činjenice u ovom sudaru.

Takođe, prema prvim informacijama, niko nije povređen, a šteta na oba broda biće naknadno utvrđena.



O događaju svedoče i video snimci koje je slušalac poslao Radiju Korz, a u kojima se čuje zvuk struganja metala o metal.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić takođe je posetila mesto nesreće.

„Nažalost, informacije su još uvek prilično ograničene. Najvažnije je da možemo reći da nije bilo ljudskih žrtava niti dodatnog zagađenja“, rekla je medijima.

„Došlo je do materijalne štete, ali za sada ne možemo govoriti o njenom iznosu dok ne dobijemo zvanični izveštaj. Za više informacija moraćemo da sačekamo do sutra. Mogu reći da je brod osiguran, ali i da postoji mogućnost naplate odštete od broda koji je izazvao nesreću“, dodala je Rinčić.

Titov "Galeb"

Titov “Galeb” bio je brod koji je služio kao službena jahta nekadašnjeg predsednika SFRJ, Josipa Broza Tita.

“Galeb” je bio simbol jugoslovenske diplomatije – Tito je na njemu ugostio brojne svetske lidere tokom Hladnog rata.

Danas je obnovljen i otvoren za posetioce kao deo kulturne ponude Rijeke.

Autor: D.Bošković