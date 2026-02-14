POKRENUT POSTUPAK ZBOG UTAJE SKORO 332.000 EVRA! Biznismen Veselin Barović pušten da se brani sa slobode: Samo municija bila ilegalna?

Biznismen Veselin Vesko Barović (73) juče je pušten da se brani sa slobode, nakon što je u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok se protiv njega u redovnom postupku vodi i predmet zbog utaje poreza u iznosu od 331.893,36 eura.

Prema nezvaničnim saznanjima tužilaštvo je utvrdilo da biznismen Veselin Barović poseduje dozvole za dva pronađena pištolja, a da je u ilegalnom posedu pronađena municija za automatsko oružje.

"Praksa tužilaštva je da ne određuje pritvor za ilegalnu municiju, što ne znači da za to neće biti procesuiran", rekao je sagovornik "Vijesti" iz ODT.

Barović je uhapšen preksinoć oko 23 sata, a iz Uprave policije je saopšteno da se sumnjiči da je tokom 2018. godine utajio porez na kapitalnu dobit, čime je, kako tvrde, oštetio državni Budžet za skoro 332.000 eura.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Poreske uprave Crne Gore, nakon sprovedenih sveobuhvatnih ciljanih aktivnosti procesuirali V. B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa", navodi se u saopštenju policije.

Prema sumnjama istražitelja, Barović je kao fizičko lice kupio sedam odsto vlasničkog udela kapitala društva "C" u pravnom licu "T" d.o.o. Podgorica za 98.000 eura, a potom isti udeo prodao kupcu S.B. za 3.785.704 eura.

Tako, kako tvrde iz policije, nije u zakonskom roku prijavio razliku između kupovne i prodajne cene imovine u iznosu od 3.687.704 eura.

"Na taj način nije prijavio zakonito stečeni prihod od kapitala, te je po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu utajio porez u iznosu od 331.893,36 eura, čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na direktnu štetu Budžeta Crne Gore", precizirano je iz Uprave policije Crne Gore.

Tužilac će zatražiti veštačenje u ovom slučaju i "relativno brzo doneti odluku", rekao je sagovornik "Vijesti".

U okviru nacionalne akcije "Browing", a po naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, policija je izvršila pretres više stanova, kuća i drugih objekata koje koristi Barović u Podgorici, Danilovgradu i Budvi.

Tom prilikom oduzeta su dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje marke "Heckler & Koch", za koje, kako se navodi, nije posedovao odgovarajuću dozvolu.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Barović je lišen slobode u 22.43 časa i u zakonskom roku sproveden postupajućem državnom tužiocu, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da izjavu u svojstvu osumnjičenog.

On više od tri decenije važi za jednog od najbližih prijatelja bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Pominjan je i u optužnici italijanskog tužioca Đuzepea Šelzija kao jedan od aktera takozvane duvanske afere tokom devedesetih godina, koja je išla preko Crne Gore.

Tokom masovne vaučerske privatizacije, kao vlasnik "Eurofonda", sa grupom povezanih lica i firmi preuzeo je više crnogorskih preduzeća, a bio je aktivan i na domaćem i regionalnim tržištima kapitala.



Barović je gotovo tri decenije bio jedna od ključnih figura crnogorske košarke - predsednik Košarkaškog kluba Budućnost u vreme najvećih uspeha kluba u bivšoj državi, kao i predsednik Košarkaškog saveza Crne Gore u više mandata.

Veselin Barović doveden je u pratnji policije u tužilaštvo, kako bi dao izjavu, a na video snimku se vidi da se tom prilikom smejao.

