Vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu: Nisam kriv, žao mi je omladine, sve mi je teško palo

Na ročištu za određivanje pritvora A. K., obratio se i sam vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu, kada je poginuo mladić, a četiri osobe su povređene.

"Nisam kriv, nego je uzrok tehničke prirode, ovo je poznato svim vozačima tramvaja", rekao je, prenosi Avaz.

Rekao je da se ovo dešava vrlo često i da će videonadzor pokazati dosta toga, a još nije pregledan snimak.

"Žao mi je te omladine, sve mi je teško palo", rekao je vozač-

Odluka Suda biće doneta sutra.

Da podsetimo, službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su vozača tramvaja A. K. zbog sumnje da je odgovoran za tešku saobraćajnu nesreću koja se u četvrtak dogodila kod Tehničke škole.

Kako je ranije saopšteno, vozač je odmah uradio alko test i nije utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.

Nesreća se dogodila u četvrtak, kada je tramvaj, koji se kretao iz pravca Železničke stanice, velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, usled čega je iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pešake.

Na licu mestu preminuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, student iz Brčkog, a povređene su četri osobe, od kojih 17-godišnja učenica Ela Jovanović teže.

Autor: S.M.

