ZIMSKA OLUJA NADOMAK SRBIJE: Pogledajte gde je najkritičnija situacija

U ovom času snažna zimska oluja besni nad Rumunijom i Bugarskom. Sneg bez prestanka veje već više od 12 sati i već je napadalo više od 20 cm snega.

Sneg je praćen i jakim vetrom.

Najkritičnija situacija je u južnim, centralnim i jugoistočnim predelima Rumunije i na severu i severoistoku Bugarske.

U ovim predelima očekuje se ukupno i do pola metra snega, uz vetrove od 60 km/h, koji će stvarati snežne nanose i smetove.

Na udaru snežnog nevremena je i Bukurešt. Grad je u potpunosti paralisan olujom.

Mnogi putevi su neprohodni, naročito u Karpartima i u Vlaškoj niziji.

Više hiljada ljudi trenutno je bez struje.

Snežna oluja odsekla je od sveta više stotina sela i naselja.

Temperature su opale ispod 0°C, a u Karpatima i na -15.

Na udaru nevremena je i crnomroska obala Rumunije i Bugarske, gde pada jaka i obilna kiša, uz olujne udare severoistočnog vetra od 80 km/h, a višemetarski talasi plave priobalna područja.

Kiša pada samo u uzanom obalnom području, ali će sneg u narednim satima zahvatiti i obalu.

U toku večeri i noći zimska oluja sa snegom svojom glavninom premeštaće se prema jugu preko Bugarske i zahvatiti severozapad Turske i krajnii severoistok Grčke, uz sneg čak i na samom obalnom području, uz olujne vetrove.

Kada je reč o Srbiji, ciklon koji se juče premeštao sa severnog Jadrana preko našeg područja, doneo je Srbiji kišu, sneg višim planinama, a tokom večeri i Vojvodini i Podrinju, da bi tokom noći padao i u ostalim predelima Srbije, ali nije došlo do formiranja snežnog pokrivača.

U sklopu njega premeštao se i hladni front, koji je doneo zahlađenje i pad temperature danas za 10 do 15 stepeni, pa je vreme u Srbiji danas pravo zismko, uz temperature od 1 do 5°C, ali tek ponegde sa susnežicom i slabim snegom.

Centar ciklona danas se nalazi iznad Egejskog mora.

Srbija se danas nalazi na rubnom delu ciklona i nevremena sa istoka i jugoistoka Balkana, ali će tokom večeri, noći i jutra ovaj periferni deo zimske oluje u severozapadnoj visinskoj struji doneti sneg i Srbiji, naročito istočnim, centralnim i južnim delovima Srbije, ali bez značajnijeg snežnog pokrivača. Već u nedelju tokom dana toplije, uz temperature oko 10 stepeni.

Od ponedeljka Srbiju očekuje značajnije otopljenje, usled priliva vrlo tople vazdušne mase sa zapada i jugozapada i jačanja anticklona. Temperature će biti nalik prolećnim.

