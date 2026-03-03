Hitno za crnogorske državljane: Ako boravite u pogođenim zemljama Bliskog istoka, obavezno pratite ove instrukcije

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore apelovalo je na crnogorske državljane koji borave u ratom pogođenim zemljama Bliskog istoka da ostanu u svojim mestima prebivališta, izbegavaju nepotrebna kretanja i redovno prate zvanična obaveštenja nadležnih organa država u kojima se nalaze.

Kada je reč o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde su počeli da se realizuju određeni komercijalni i čarter letovi, Ministarstvo napominje da vazdušni prostor i dalje ostaje ograničen za širi civilni saobraćaj.

"Letovi koji se trenutno obavljaju odnose se isključivo na putnike koji su prethodno boravili na aerodromima, kao i na one koji su već kupili karte kod avio-kompanija Emirates, FlyDubai i Etihad. Pomenute putnike će direktno kontaktirati njihove avio-kompanije", navodi se u saopštenju.

Građanima Crne Gore preporučuje se da ne odlaze na aerodrome osim ukoliko nisu prethodno obavešteni i pozvani na let, da ostanu u svojim mestima prebivališta i redovno prate obaveštenja svojih avio-kompanija o mogućim promenama datuma putovanja.

"Pored toga, Ministarstvo, preko nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava, je u redovnoj komunikaciji sa crnogorskim državljanima koji se nalaze u svim ostalim zemljama Bliskog istoka i koji su zainteresovani za evakuaciju", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Uzimajući u obzir složenost situacije, prvenstveno zbog zatvaranja vazdušnog prostora u pogođenim zemljama, Ministarstvo preispituje sve raspoložive opcije za pružanje podrške crnogorskim državljanima i razmatra sve korake usmerene na njihovu moguću evakuaciju.

"U slučaju potrebe za konzularnom podrškom ili vanrednih situacija, građani se mogu obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore", saopštilo je Ministarstvo.

Ambasade i konzularna predstavništva ostaju u stalnoj komunikaciji sa lokalnim vlastima i nastavljaju da pružaju blagovremene informacije i podršku crnogorskim državljanima.

Autor: S.M.