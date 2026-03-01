AKTUELNO

Svet

ZATVOREN VAZDUŠNI PROSTOR IZNAD EMIRATA I VEĆEG DELA BLISKOG ISTOKA: Visok rizik za putničke avione

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Prema važećim vazduhoplovnim ograničenjima, vazdušni prostor iznad većeg dela Bliskog istoka, uključujući i prostor iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, trenutno je zatvoren za civilni saobraćaj.

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je upozorenje povodom aktuelne situacije i ukazala na visok rizik u pogledu bezbednosti civilne avijacije u vazdušnom prostoru Bliskog istoka i Persijskog zaliva.

Prema važećim vazduhoplovnim ograničenjima, vazdušni prostor iznad većeg dela Bliskog istoka, uključujući i prostor iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, trenutno je zatvoren za civilni saobraćaj.

Ograničenja se odnose na sve visine i nivoe leta u vazdušnom prostoru pogođenih država, te se letovi u navedenim zonama u ovom trenutku ne obavljaju.

Imajući u vidu trenutnu situaciju i procene bezbednosnih rizika, u ovom momentu nije moguće sprovoditi bilo kakve operacije koje bi mogle dodatno da izlože putnike i članove posade potencijalnim opasnostima.

Autor: S.M.

#Bliski istok

#Evropska agencija

#Vazduh

#emirati

POVEZANE VESTI

Svet

NEBO NAD BLISKIM ISTOKOM JE PRAZNO: Vazdušni prostor iznad Irana pust, nema komercijalnih letova (FOTO)

Svet

EVROPSKA DRŽAVA POTPUNO ZATVORILA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ! Sletanja i poletanja aviona postala nemoguća!

Svet

'UŠAO JE, ISPALITE IH' Uzbuna kod Trampove rezidencije: Amerika digla BORBENE AVIONE

Svet

UZBUNA U EVROPSKOJ ZEMLJI! Zatvoren vazdušni prostor, hitno se oglasio MUP: To je pretnja životima ljudi

Svet

Rute upozorava: Ruski dronovi narušili Poljski vazdušni prostor - četiri NATO saveznika podiglo avione!

Društvo

OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Avioni za Dubai i Dohu ne poleću, vazdušni prostor na Bliskom istoku zatvoren