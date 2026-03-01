ZATVOREN VAZDUŠNI PROSTOR IZNAD EMIRATA I VEĆEG DELA BLISKOG ISTOKA: Visok rizik za putničke avione

Prema važećim vazduhoplovnim ograničenjima, vazdušni prostor iznad većeg dela Bliskog istoka, uključujući i prostor iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, trenutno je zatvoren za civilni saobraćaj.

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je upozorenje povodom aktuelne situacije i ukazala na visok rizik u pogledu bezbednosti civilne avijacije u vazdušnom prostoru Bliskog istoka i Persijskog zaliva.

Ograničenja se odnose na sve visine i nivoe leta u vazdušnom prostoru pogođenih država, te se letovi u navedenim zonama u ovom trenutku ne obavljaju.

Imajući u vidu trenutnu situaciju i procene bezbednosnih rizika, u ovom momentu nije moguće sprovoditi bilo kakve operacije koje bi mogle dodatno da izlože putnike i članove posade potencijalnim opasnostima.

Autor: S.M.