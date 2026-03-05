ANB i UP tvrde da municija pronađena kod Aca Đukanovića nije njihova

Paket municije pronađen minulog vikenda u kuću Aca Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci nije u vlasništvu Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), jer, kako tvrde, tamo nisu ulazili duže od dve decenije.

To pišu podgoričke Vijesti i dodaju da su iz Uprave policije (UP) odgovorili da pronađena municija nije ni njihova, uz objašnjenje da je reč o mecima različitog kalibra, namenjenim za lovačko i drugo oružje koje se ne koristi u policijske svrhe.

Nakon hapšenja Aca Đukanovića i tvrdnji njegovog advokata Nikole Martinovića da je pronađena municija zaostatak državnih službi koje su obezbeđivale bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Pretraživanjem više objekata policija je pronašla i oduzela nekoliko pušaka, preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri okvira za oružje, šet zaštitnih balističkih pancira…

Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, uhapšen je nakon što je u njegovoj kući u Nikšiću pronađen arsenal oružja u ilegalnom posedu. Njemu je određen pritvor do 30 dana, zbog mogućnosti bekstva.

