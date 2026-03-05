AKTUELNO

ANB i UP tvrde da municija pronađena kod Aca Đukanovića nije njihova

Izvor: Tanjug

Paket municije pronađen minulog vikenda u kuću Aca Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci nije u vlasništvu Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), jer, kako tvrde, tamo nisu ulazili duže od dve decenije.

 To pišu podgoričke Vijesti i dodaju da su iz Uprave policije (UP) odgovorili da pronađena municija nije ni njihova, uz objašnjenje da je reč o mecima različitog kalibra, namenjenim za lovačko i drugo oružje koje se ne koristi u policijske svrhe.

