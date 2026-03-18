ODBEGLI MILOŠ MEDENICA PONOVO SE NAVODNO POJAVIO NA SNIMKU: 'Sve lažu, policija me obišla tri puta' (VIDEO)

Medenica se osvrnuo na današnje informacije koje je objavila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora

Na društvenim mrežama i danas je objavljen video snimak na kojem se obraća navodni Miloš Medenica, koji je u bekstvu nakon što je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora.

Uprava policije lažira dokumenta o obilasku Milosa Medenice kako bi izbjegla odgovornost, retroaktivno sačinivši 20 službenih zabilješki. GPS podaci službenih vozila treba da se uporede sa vremenom iz lažnih zabilješki i sve će biti jasno. pic.twitter.com/hYmTxwywci — Istina (@Istina134696) 17. март 2026.

„Videh da je MANS objavio dvadesetak policijskih zabeleški o obilasku mene, sa naknadno upisivanim datumima. Sve lažu. Tri puta su me obišli dok sam bio na slobodi“, navodi se u snimku.

Tvrdi se kako je Medenicu policija prvi put obišla 22. oktobra, drugi put početkom novembra, a treći put 27. januara.

Podsetimo, on je u oktobru pušten iz pritvora, u kojem je proveo tri godine, pri čemu mu je tada izrečena mera zabrane napuštanja stana.

„Uzalud sva moja priča – da MANS to nije primetio, svi bi rekli da ja lažem… Zapamtite građani, njihova stručna sprema za fotelje za sve je spremna“, dodao je navodno Medenica, za kojeg policija tvrdi da je generisan zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.

Autor: D.Bošković