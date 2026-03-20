Dodik: Srpskoj potreban zakon o predsedniku Republike, ali ne znam da li baš sada

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Lider SNSD Milorad Dodik kaže da je Republici Srpskoj potreban zakon o predsedniku Republike, budući da većina država ima takav zakonski akt, ali i da ne zna da li je vreme da se baš sada ide u proces njegovog donošenja.

 "Nije vreme za taj zakon jer bi ispalo da je to zbog mene. Sve organizovane države imaju taj zakon, a treba uzeti u obzir da 20 do 25 ljudi u jednom veku budu predsednici jedne države. To nosi odgovornost ne samo kada vršite funkciju, već i kada to više niste", kazao je Dodik.

 Dodaje da je politički život u Srpskoj dinamičan.

 "Srpska prolazi sve kriterijume jedne demokratske države. Stranci su intervencionizmom i pritiskom proteklih nekoliko decenija ostavili brojna neregulisana pitanja. Odgovorna društva i države imaju takav zakon i mi treba da donesemo takav zakon. Da li je vreme sada za to, ne znam. Mogu da zaključim da, ako to donosite, nemojte mene pitati", rekao je Dodik, prenela je RTRS.

