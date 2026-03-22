DAVIO BIVŠU ŽENU PRED DETETOM! Sud potvrdio optužnicu zbog brutalnog nasilja i pretnji

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv LJ. K. iz ovog grada, kojeg terete da je 5. maja 2024. godine u prisustvu deteta davio i udario u glavu bivšu suprugu LJ. K, pritom je gurnuvši na pod.

Prema optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, skoro godinu dana kasnije LJ. K. je bivšoj supruzi pretio i putem društvenih mreža, i to nakon što ga je kontaktirala kako bi se odazvao pozivu Centra za socijalni rad u Bijeljini.

„Dana 5. maja 2024. godine oko 20 časova u porodičnoj kući u Bijeljini, nakon verbalne rasprave sa bivšom suprugom, Lj. K. je u prisustvu njihovog zajedničkog maloletnog deteta udarcem glavom Lj. K. naneo povredu u predelu čela, te je davio rukama u predelu vrata“, stoji u optužnici.

Nakon toga joj je, kako se navodi, zapretio da će je zadaviti ukoliko pokuša da izađe iz kuće, a potom je gurnuo od sebe i oborio na pod.

Time je optuženi bivšoj supruzi LJ. K. naneo povrede u vidu površinske traumatske povrede glave i više ugruvotina–nagnječenja na obe ruke.

Optuženi je i naredne godine nastavio sa pretnjama.

„Dana 9. aprila 2025. godine oko 14.20 časova u Bijeljini, putem društvene mreže Messenger, nakon što ga je bivša supruga više puta pokušavala dobiti na mobilni telefon kako bi se oboje odazvali pozivu Centra za socijalni rad u Bijeljini, iako svestan da drskim ponašanjem ugrožava spokojstvo člana svoje porodice, a što je i hteo, pozvao je Lj. K. i uputio joj pretnju: ‘Polomiću ti svaku kost u telu i dete nećeš više nikad videti’“, navodi se u optužnici.

Zatim je, kako stoji dalje, 1. avgusta 2025. godine oko 20.30 časova, na parking prostoru benzinske pumpe u Velikoj Obarskoj, u prisustvu deteta, nakon kraće rasprave sa bivšom suprugom, pljunuo u njenom pravcu i uputio joj pretnju: „Je*** li ti majku, napušiš mi se k***, gusko jedna, polomiću vas sve.“

„Dakle, u prisustvu maloletnog deteta, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio je spokojstvo člana svoje porodice, čime bi počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 57. istog zakonika“, zaključuje se u optužnici OJT Bijeljina.

Autor: D.Bošković