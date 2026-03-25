ZEMLJOTRES POGODIO BOSNU I HERCEGOVINU: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres magnitude 3.2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u sredu, 25. marta 2026. godine u 10,03 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 44.5671 i dužine 17.979 južno od Tešnja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić