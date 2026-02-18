Zemljotres u Jadranskom moru, zatreslo se južno od Mljeta

Zemljotres magnitude 3,3 stepena po rihterovoj skali zabeležen je u sredu 18. februara 2026. godine u 21,48 časova, na području Jadranskog mora.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.6 i dužine 17.52, južno od ostrva Mljet.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.Bošković