AKTUELNO

Region

DODIKOVA JASNA PORUKA SARAJEVU: Tema imovine nikada neće biti stavljena na sto

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik ponovio je danas da državna imovina ne postoji i da u Ustavu BiH nema ni slova o tom pitanju.

– Juče su SDA i SDP usvojili zajedničku izjavu o nepostojećoj državnoj imovini. Uzaludan posao dokonih ljudi. Državna imovina ne postoji. Da li možete jednom prihvatiti tu činjenicu. U Ustavu BiH nema ni slova o tom pitanju – napisao je Dodik društvenoj mreži Iks.

Dodik je pitao kako zamišljaju da se nepostojeće pitanje rešava po nepostojećim odredbama Ustava u skladu s Ustavom.

– Ali, o logici u BiH džaba je trošiti reči. I Andrić je rekao: „Kada uđete u BiH, logika prestaje“ – naveo je Dodik.

On je istakao da su SDA i SDP samo, po ko zna koji put, izgovorili želju Bošnjaka da ovladaju svime, ali da će „želja ostati samo pusta želja“.

Dodik je podsetio da je BiH državna zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

– Kada pročitaju Ustav, shvatiće kome šta pripada, a o čemu se dogovaramo. Tema imovine nikada neće biti stavljena na sto, jer prosto ne može se razgovarati o nečemu što ne postoji – poručio je Dodik.

Autor: D.Bošković

