Najopasnija reka na Balkanu dobija novi most: Biće dug 114, 94 metra sa dve saobraćajne i pešačke staze, koštaće 7,3 miliona evra

Izvor: cdm.me, Foto: Tanjug/Zoran Žestić

U pitanju je novi most na Morači u Podgorici koji će se graditi i spojiti sa već postojećim prelazom, a način povezivanja će predstavlja inovaciju u mostogradnji u regionu.

Podgorica će uskoro dobiti novi most koji će biti izgrađen u produžetku Bulevara Vojislavljevića, čime će se rasteretiti saobraćaj u crnogorskoj prestonici, a potaće i novi simbol grada. Iz tima koji je osmislio projekat ističu da će uz izgradnju novog, postojeći most biti rekonstruisan, a da radovi neće poremetiti tok Morače.

Novi most na Morači biće dug 114, 94 metra, imaće dve saobraćajne i dve pešačke staze. Projekat je deo izgradnje Bulevara Vojislavljevića na Zabjelu koji je u toku. Most će spajati obale Morače na izlazu iz Podgorice prema Nikšiću, tik uz postojeći.

- To je tzv. spregnuta konstrukcija gde je osnovna čelična konstrukcija sa donje strane, a gore je kolovozna ploča o armiranog betona. To sve zajedno funkcioniše kao jedinstveni poprečni presek, u kome imamo deo s donje strane i čelika s gornje strane beton - naveo je građevinski inženjer dr Duško Lučić.

Prema njegovim rečima i postojeći most, koji je pušten u saobraćaj krajem 70-ih godina prošlog veka, dobiće novi izgled.

- I da mu se saobraćajne karakteristike malo promene, da se odnos pešačkih staza promeni - naglašava Lučić.

Dva mosta biće istovetna što se saobraćajne geometrije tiče, poručuje naš sagovornik. Ipak, odnos između građevina i način na koji će biti spojeni, biće zanimljiv te predstavlja inovaciju u mostogradnji u regionu.

- To je tzv. "most reka“ gde on penje jednu krivudavu vodenu strukturu koja povezuje dva mosta, u oblutku moračkom što je povezivanje sa našom geografijom, podnebljem, ambijentom, i sa vodom koja je tu ključna, gde bi to u kombinaciji sa svetlosnim efektima u noćnom prikazu i sa tim neočekivanim detaljem kada nailazite na most, davao jedan posebni doživljaj- navodi Lučić.

Lučić poručuje da projekat prodrazumijeva i uređenje prostora ispod mostova koji može biti mesto za koncerte, izložbe ili kafeteriju.

Podsetimo, tender za izbor graditelja mosta u produžetku Bulevara Vojislavljevića je u toku, a vrednost projekta je 7.320.500 eura.

Morača je reka u Crnoj Gori koja izvire u severnoj Crnoj Gori ispod planine Rzač. Duga je 113 kilometra i teče od severa ka jugu, a uliva se u Skadarsko jezero. Ova reka je vrlo plitka, a njen kanjon je deo glavnog puta preko kojeg se dolazi do crnogorske obale i Podgorice, i severnog dela Crne Gore i Srbije, a smatra se vrlo opasnim.

POVEZANE VESTI

Politika

OMOGUĆIĆE NEUPOREDIVO LAKŠI I BOLJI SAOBRAĆAJ! Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.

Politika

Vučić: Stari savski most nije bezbedan, umesto njega biće izgrađen novi most

Politika

Mali: Za dve godine biće gotov novi Savski most

Politika

Elek: Srpska lista pokreće peticiju protiv izgradnje mosta na Ibru, potpisivanje od ponedeljka ispred sedišta stranke

Beograd

Stari savski most se zatvara za železnički saobraćaj od novembra, Šapić otkrio kako bi voleo da se novi zove

Društvo

Vesić: Novi Sad će 2027. godine biti grad sa tri nova mosta