UZBUNA U SRPSKOM KOMŠILUKU! Upad u vazdušni prostor NATO države, aktiviran sistem za uzbunjivanje stanovništva!

Rumunski radarski sistemi su uhvatili dron koji je kršio njihov vazdušni prostor tokom ruskog noćnog napada na susednu Ukrajinu pre nego što je izgubio kontakt jugoistočno od pograničnog sela Kilija Veke, saopštilo je u petak Ministarstvo odbrane.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, nakon čega je u severnom delu okruga Tulča aktiviran sistem za uzbunjivanje stanovništva, a RO-ALERT poruka poslata je u 00.43 časa.

Sistemi protivvazdušne odbrane pratili su dve vazdušne mete u blizini granice.

Jedna od njih ušla je u vazdušni prostor Rumunije, a radarski kontakt izgubljen je 16 kilometara jugoistočno od mesta Kilija Veke, iznad nenaseljenog područja.

Rumunske vlasti oštro su osudile postupke Rusije, navodeći da oni ugrožavaju bezbednost regiona i predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Rumunija, država EU i NATO, deli kopnenu granicu od 650 km sa Ukrajinom i imala je dronove koji su kršili njen vazdušni prostor, a fragmenti su padali na njenu teritoriju više puta otkako je Rusija počela da napada ukrajinske luke preko Dunava iz zemlje.

Autor: A.A.